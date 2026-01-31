大陸經濟景氣回落！1月製造業PMI為49.3% 再度跌落榮枯線

大陸國家統計局網站31日披露2026年1月中國採購經理指數運行情況。其中1月製造業採購經理指數（PMI）為49.3%，比上月下降0.8個百分點，製造業景氣水準有所回落。1月非製造業商務活動指數為49.4%，比上月下降0.8個百分點。

此外，1月綜合PMI產出指數為49.8%，比上月下降0.9個百分點，代表大陸企業生產經營活動，總體較上月有所放緩。

大陸去年12月的製造業採購經理指數(PMI)為50.1，創九個月高。並且是終結連續8個月的下滑，是自去年4月後首度升上擴張區間，但榮景只出現一個月，這個月又回落到收縮區間。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，1月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.3%、49.4%和49.8%，比上月下降0.8個、0.8個和0.9個百分點，經濟景氣水準有所回落。

其中1月，部分製造業行業進入傳統淡季，加之市場有效需求仍顯不足，製造業PMI為49.3%，景氣水準較上月下降。受建築業等行業景氣度下降等因素影響，非製造業商務活動指數為49.4%，比上月下降0.8個百分點，非製造業總體景氣水準有所回落。

綜合PMI產出指數為49.8%，比上月下降0.9個百分點，代表企業生產經營活動總體較上月有所放緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為50.6%和49.4%。

從企業規模看，大型企業PMI為50.3%，比上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7%和47.4%，比上月下降1.1個和1.2個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數為50.6%，比上月下降1.1個百分點，仍高於臨界點，代表製造業生產活動保持擴張。新訂單指數為49.2%，比上月下降1.6個百分點，代表製造業市場需求有所放緩。原材料庫存指數為47.4%，比上月下降0.4個百分點，代表製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員指數為48.1%，比上月下降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回落。

供應商配送時間指數為50.1%，比上月下降0.1個百分點，仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。