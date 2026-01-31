快訊

名校減招／成功高中大減2班 會考填志願當心高分落榜

MLB／鄭宗哲再遭國民隊DFA ！休賽季第4度

iPhone 18 Pro有12大亮點！傳聞懶人包一次看 1按鍵更直覺、還有新配色

聽新聞
0:00 / 0:00

和記巴拿馬港口續約經營兩巴拿馬港口被裁違憲 港府強烈不滿

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日前巴拿馬最高法院裁定巴拿馬政府與和記港口巴拿馬港口公司續約經營的兩個巴拿馬港口違憲，香港特別行政區政府昨表示強烈不滿及堅決反對；圖為貨輪在巴拿馬運河上航行。（新華社資料照片）
日前巴拿馬最高法院裁定巴拿馬政府與和記港口巴拿馬港口公司續約經營的兩個巴拿馬港口違憲，香港特別行政區政府昨表示強烈不滿及堅決反對；圖為貨輪在巴拿馬運河上航行。（新華社資料照片）

對於日前巴拿馬最高法院裁定巴拿馬政府與和記港口巴拿馬港口公司續約經營的兩個巴拿馬港口違憲，香港特別行政區政府昨表示強烈不滿及堅決反對。特區政府發言人表示，特區政府強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。

他表示，這亦會嚴重損害當地營商環境，勢必動搖投資者信心，並損害雙邊關係和兩地長遠經濟發展。

港府發布的這則新聞公報中，特區政府重申，巴拿馬政府應尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

發言人並說：「基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資。」

巴拿馬最高法院在當地時間29日公告，經廣泛審議，裁定巴拿馬港口公司（長江和記實業的子公司）就巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的開發、建設、運營與管理所簽署的特許經營合同，所依據的相關法律違反憲法，因此合約無效。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上回應此事稱，中國將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

巴拿馬最高法院做出的裁決，被認為旨在削弱中共在該地區的影響力，同時也是川普政府繼活捉委內瑞拉總統馬杜羅之後，在中南美洲取得的又一勝利。外媒也認為，這將使得李嘉誠旗下的長江和記實業出售海外港口業務的交易再生變數。

巴拿馬 香港

延伸閱讀

巴拿馬最高法院裁定香港長和營運港口合約違憲

圖表／倪世傑論「川普治下國際秩序」的6種觀點

活捉馬杜羅只是起點？美國在全球「校準行動」正開始

為何俄羅斯對馬杜羅下台鮮有評論？

相關新聞

和記巴拿馬港口續約經營兩巴拿馬港口被裁違憲 港府強烈不滿

對於日前巴拿馬最高法院裁定巴拿馬政府與和記港口巴拿馬港口公司續約經營的兩個巴拿馬港口違憲，香港特別行政區政府昨表示強烈不...

陸13省市降GDP成長目標 平均下滑0.5個百分點

今年大陸經濟似乎不樂觀。在已公布2026年GDP成長目標的20個省市中，已有13個省市調降目標，平均調降0.5個百分點，...

記憶體大漲 陸手機廠遭殃

被稱為「非洲手機之王」的傳音控股公司發布2025年業績預告，預計全年營收人民幣655.6億元，年降4.6%；淨利潤人民幣...

陸鈉電池商業化 迎關鍵年

大陸鈉電池正快速發展，寧德時代、眾鈉能源等頭部企業加速量產與研發。業界分析，憑藉低溫性能佳、安全性高及成本優勢，鈉電池已...

陸2025年黃金購買量 寫新猷

黃金價格近期不斷飆漲、不斷突破歷史新高，大陸買氣也相當旺，大陸媒體引述知名機構報告的統計指出，去年大陸投資者購買了全球近...

兩岸人物／三生製藥婁競 交易高手

大陸藥廠三生製藥日前與輝瑞合作，以12.5億美元首付款、60.5億美元總交易款授出SSGJ-707全球（除中國大陸地區外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。