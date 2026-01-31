和記巴拿馬港口續約經營兩巴拿馬港口被裁違憲 港府強烈不滿

對於日前巴拿馬最高法院裁定巴拿馬政府與和記港口巴拿馬港口公司續約經營的兩個巴拿馬港口違憲，香港特別行政區政府昨表示強烈不滿及堅決反對。特區政府發言人表示，特區政府強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。

他表示，這亦會嚴重損害當地營商環境，勢必動搖投資者信心，並損害雙邊關係和兩地長遠經濟發展。

港府發布的這則新聞公報中，特區政府重申，巴拿馬政府應尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

發言人並說：「基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資。」

巴拿馬最高法院在當地時間29日公告，經廣泛審議，裁定巴拿馬港口公司（長江和記實業的子公司）就巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的開發、建設、運營與管理所簽署的特許經營合同，所依據的相關法律違反憲法，因此合約無效。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上回應此事稱，中國將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

巴拿馬最高法院做出的裁決，被認為旨在削弱中共在該地區的影響力，同時也是川普政府繼活捉委內瑞拉總統馬杜羅之後，在中南美洲取得的又一勝利。外媒也認為，這將使得李嘉誠旗下的長江和記實業出售海外港口業務的交易再生變數。