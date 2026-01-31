快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體大漲 陸手機廠遭殃

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
記憶體等零組件大漲效應，傳音去年獲利大降54.1%，外界預期小米、OPPO等業者也恐受影響。 （路透）
記憶體等零組件大漲效應，傳音去年獲利大降54.1%，外界預期小米、OPPO等業者也恐受影響。 （路透）

被稱為「非洲手機之王」的傳音控股公司發布2025年業績預告，預計全年營收人民幣655.6億元，年降4.6%；淨利潤人民幣25.4億元，大幅下降54.1%，主要原因就是記憶體等零組件大漲侵蝕獲利。這也是首家因記憶體大漲而受害的手機品牌業者。

全球記憶體晶片價格持續走高，智慧手機廠商率先感受到成本漲價帶來的影響，除了傳音去年獲利大降54.1%，外界預期包括小米、OPPO、VIVO等手機業者獲利也將受到影響。

傳音在公告中表示，受供應鏈成本上升影響，記憶體等元器件價格上漲較多，對產品成本和毛利率造成一定影響，導致報告期內公司整體毛利率出現下滑態勢，加上銷售費用和研發投入增加，拖累整體盈利表現。

第一財經報導，傳音去年前三季淨利潤下降44.97%，當時該公司表示正在透過漲價和產品結構調整來應對記憶體晶片漲價的影響；小米相關管理人員也曾在去年下半年表示，雖然手機產品價格有所上調，但仍難以完全覆蓋因記憶體元件成本大幅上漲所帶來的壓力；realme在去年年底回歸OPPO，也被外界視為供應鏈壓力下廠商選擇的避險方式。

分析機構指出，記憶體成本上漲對人民幣千元機等中低端產品的衝擊更為直接，由於產品售價和利潤空間有限，記憶體等核心元器件成本上升會迅速侵蝕廠商的盈利能力；也有手機供應鏈廠商負責人表示，目前第2季規劃暫時不太樂觀，對中高端手機市場的影響也在發酵。

供應鏈 人民幣

延伸閱讀

缺貨到怕被偷！北美好市多把PC展示機記憶體拆掉 部份門市甚至只放空機殼

點名黃金、白銀、記憶體！謝金河驚呼「史上最瘋狂年代」…網嚇壞：一鍵出清

三星、SK海力士同聲唱旺 南亞科、群聯、華邦、威剛等受惠

三星上季本業獲利增兩倍

相關新聞

陸13省市降GDP成長目標 平均下滑0.5個百分點

今年大陸經濟似乎不樂觀。在已公布2026年GDP成長目標的20個省市中，已有13個省市調降目標，平均調降0.5個百分點，...

記憶體大漲 陸手機廠遭殃

被稱為「非洲手機之王」的傳音控股公司發布2025年業績預告，預計全年營收人民幣655.6億元，年降4.6%；淨利潤人民幣...

陸鈉電池商業化 迎關鍵年

大陸鈉電池正快速發展，寧德時代、眾鈉能源等頭部企業加速量產與研發。業界分析，憑藉低溫性能佳、安全性高及成本優勢，鈉電池已...

陸2025年黃金購買量 寫新猷

黃金價格近期不斷飆漲、不斷突破歷史新高，大陸買氣也相當旺，大陸媒體引述知名機構報告的統計指出，去年大陸投資者購買了全球近...

兩岸人物／三生製藥婁競 交易高手

大陸藥廠三生製藥日前與輝瑞合作，以12.5億美元首付款、60.5億美元總交易款授出SSGJ-707全球（除中國大陸地區外...

兩岸人物／中際旭創董座 重創新精神

大陸知名光通訊模組龍頭、輝達重要供應商中際旭創在光模組研發上始終保持行業領先優勢，今年以來股價不斷創新高。提及中際旭創的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。