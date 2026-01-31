陸13省市降GDP成長目標 平均下滑0.5個百分點

今年大陸經濟似乎不樂觀。在已公布2026年GDP成長目標的20個省市中，已有13個省市調降目標，平均調降0.5個百分點，包括廣東、浙江、江西、天津、遼寧等地調降至4.5%到5.5%左右。

有經濟學家認為，大陸2026年的GDP增長目標，將設定在4.5%至5%之間，較2025年的5%左右低。

大陸31個省市近日陸續開會決定今年GDP成長目標，具有先行指標的參考價值。大陸中央政府將在今年3月的「兩會」公布2026年全大陸經濟增長目標。過去三年，大陸政府一直將GDP增長目標定在「5%左右」，但外界越來越認為今年情況可能有所不同。

彭博報導，大陸31個省市制定的目標，通常與中共中央最終敲定的水準相呼應，而大省作出調整，往往被視為全國經濟成長目標將發生變化的強烈信號。

華爾街日報報導，根據花旗集團基於官方發布的信息統計，在已公布2026年經濟增長目標的20個大陸省市中，有13個省市下調了目標，包括製造業大省廣東。

一些分析師認為，大陸正艱難地應對內需疲軟問題，政府有空間允許經濟增長略微放緩。花旗的經濟學家目前預計，大陸2026年的GDP增長目標將設定在4.5%至5%之間。花旗維持了對大陸2026年經濟增長4.7%的預測。

花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮表示，大陸將明確下調成長目標，將降低對刺激措施的需求，尤其是鑑於出口和新經濟持續支撐K型復甦下的整體成長。因此包括降息、降準在內，貨幣寬鬆措施推遲到第1季以後的可能性增大。

雖然大陸官方數據顯示，在強勁出口帶動下，2025年經濟實現5%的GDP增長，但近幾個月出口的增長勢頭有減弱的跡象，外界有聲音希望政府推出更大膽的刺激措施，以及為2026年設定更務實的GDP增長目標。

國際投行野村報告指出，大陸社會消費品零售總額的急劇放緩將在未來幾個月持續，並警告若要確保今年GDP增長超過4.5%，大陸政府將不得不在刺激政策上加大力度。

界面新聞報導，大陸部分地方將2026年的GDP增速目標設在「4」字頭，例如天津設為4.5%，遼寧設為4.5%左右，廣東為4.5%至5%。河南、福建、北京、山西、吉林，浙江和江西將GDP增長目標設為5%至5.5%。