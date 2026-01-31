陸2025年黃金購買量 寫新猷
黃金價格近期不斷飆漲、不斷突破歷史新高，大陸買氣也相當旺，大陸媒體引述知名機構報告的統計指出，去年大陸投資者購買了全球近10%黃金，達432噸。
21世紀經濟報導指出，世界黃金協會發布的2025年全年《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2025年全球黃金總需求達5,002噸，創歷史新高。其中黃金投資需求增至2,175噸，成為推動2025年黃金總需求刷新歷史紀錄的主要動力。
2025年全球黃金ETF年度需求增量的逾半數來自北美基金（446噸），亞洲黃金ETF基金持倉增幅位居全球第二（215噸），當中大陸黃金ETF持倉量全年實現翻倍以上增長（133噸），黃金ETF資產管理總規模（AUM）激增243%，兩項數據均創歷史新高。
大陸實物黃金投資需求同樣表現亮眼，2025年全年，大陸投資者累計購入432噸金條金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高。
世界黃金協會中國區CEO王立新日前在2025年全年《全球黃金需求趨勢報告》媒體發布會上表示，市場始終存在多元的聲音，不同投資者的風險偏好、策略目標和分析視角各不相同，這十分正常，黃金的價值並不在於短期價格波動或與其他資產的簡單收益率對比，而在於其對抗通膨、分散風險等特殊屬性。尤其在市場不確定性上升時，黃金的避險屬性會更加凸顯，波動是一時的，但黃金的根本屬性從未改變。
另外，根據世界黃金協會近日發布的2025全年《中國黃金需求趨勢報告》，2025年全年大陸黃金需求總量達1,003噸，年增6%，為2021年以來最高水準。若以金額計，總額達人民幣7,960億元，激增53%。
統計顯示，2025年大陸金飾需求達360噸，金條與金幣需求總量達到432噸。
