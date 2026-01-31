快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

陸鈉電池商業化 迎關鍵年

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸鈉電池正快速發展，寧德時代、眾鈉能源等頭部企業加速量產與研發。業界分析，憑藉低溫性能佳、安全性高及成本優勢，鈉電池已具備規模化商業推廣條件，在儲能、兩輪車與啟停電源等場景持續滲透，2026年有望成為商業化應用迎來關鍵節點。

上海證券報指出，大型企業近期動作頻頻，加速商業化應用落地。寧德時代日前推出輕商領域首款量產鈉電池，首席技術長高煥稱，零下20度仍保有92%以上容量，零下30度凍透亦可即插即充。公司計畫在換電、乘用車、商用車及儲能領域大規模應用鈉電池，形成「鈉鋰雙星」布局。

眾鈉能源在四川眉山投產萬噸級硫酸鐵鈉正極材料基地，董事長夏剛指出，材料成本可望較磷酸鐵鋰電池降低50%。中偉新材、億緯鋰能、天鈉科技也在訂單交付、產能建設及研發上加速，全產業鏈快速落地。

應用場景上，鈉電池低溫性能突出，適合輕型商用車、換電站及儲能系統。中科海鈉總經理李樹軍說，已具備商業推廣條件；高工鋰電董事長張小飛預計2030年出貨量超50GWh；鑫鈉新材料總經理何廣估，低速兩輪車市場規模達人民幣百億級。

中國化學與物理電源產業協會儲能應用分會數據顯示，2024至2025年間，大陸新增鈉離子電池產能436.04GWh，主要投運單位包括大唐湖北、南方電網及中廣核，顯示已進入電網級應用。

