兩岸人物／中際旭創董座 重創新精神

大陸知名光通訊模組龍頭、輝達重要供應商中際旭創在光模組研發上始終保持行業領先優勢，今年以來股價不斷創新高。提及中際旭創的成就與地位，不得不提及該公司背後的舵手、核心人物劉聖。

業界對中際旭創董事長劉聖的印象是，首個將美國矽谷的創業企業模式完全移植到中國大陸的光通訊企業，是大陸光通訊產業內獨一無二的美國矽谷風格的公司。對於劉聖而言，企業家精神「首要是有創新精神」。

中際旭創在光通訊模組領域有獨特地位，其率先量產40G高速光通訊模組，且首發800G和1.6T光模塊，多次引領全球技術潮流。2023-2024年，中際旭創在LightCounting排名中蟬聯全球光通訊模組第一。

中際旭創的前景與盛名也讓劉聖身價水漲船高，他在2023年、2025年入選富比世中國最佳CEO榜單；2025年胡潤百富發布「2025年胡潤百富榜」，劉聖以人民幣160億元收入位列第411位。劉聖1971年出生在四川，他為清華大學學士、中科院碩士、美國喬治亞理工大學博士學，堪稱學霸。而劉聖並非光讀書的書呆子，他熱衷參與社團活動與公共事務，塑造劉聖的組織力與決斷力。

他畢業後在美國科技公司工作，在美工作期間，看到了光通訊模組產業往亞洲轉移的大趨勢，因此毅然決然放棄在美國的優渥生活，回中國大陸創業。

他與五位同仁在2008年創立蘇州旭創科技公司，成立之初便把產品定位在高端，並在一年後率先量產10G高速光通訊模組，領跑國內同行。當時買方主要是電信運營商，對高速光通訊模組需求並不迫切，這也讓蘇州旭創成立最初三年持續虧損。

直到2011年左右，隨著雲計算興起，谷歌等知名廠商開始大規模建設數據中心，對於光通訊模組的需求激增。蘇州旭創以先發優勢，率先通過谷歌40G高速光通訊模組的認證。劉聖憑藉對產業深度觀察與定力，迎來他的初步收穫。

而這成果得來不易，40G光通訊模組計畫被旭創內部命名為「阿波羅工程」攻堅戰，當時管理層、研發、測試、製造團隊幾十號人幾個月加班加點，沒有休息，有段時間每天只睡4個小時。2011年的春節，團隊吃住都在公司。

事實上，當時美國有幾家公司在做40G產品。但劉聖利用這些公司研發在北美，生產在亞洲，溝通不暢的劣勢，加速提早三個月拿出成熟產品。此外，他還大膽將非氣密封裝技術首次用於數據中心，為谷歌提供低功耗、低成本的方案；不久，輝達宣告將全力投注AI，讓光通訊模組帶來另一個成長迸發期，為抓住時機，劉聖必須加大投入研發，對於上市融資也迫切。出身山東煙台的機電老兵王偉修遞出橄欖枝，兩者跨界聯手，一個出錢、一個出技術，中際旭創由此誕生。成為業界傳奇與佳話。