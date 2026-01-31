兩岸人物／三生製藥婁競 交易高手

大陸藥廠三生製藥日前與輝瑞合作，以12.5億美元首付款、60.5億美元總交易款授出SSGJ-707全球（除中國大陸地區外）的開發、生產、商業化權利，創下2025年以來大陸藥企BD（指新藥對外授權）交易新高。這筆交易讓手握三生製藥、三生國健兩家上市公司的「海歸」瀋陽醫藥大佬婁競成了最大贏家，在他強調研發、加以玩轉資本運作下，帶領大陸藥企走出新風貌。

婁競這個名字伴隨著三生製藥的創立。公開資料顯示，婁競的父親，也是以重組蛋白類藥物起家，著名生物工程醫藥專家、時任沈後軍事醫學研究所微生物免疫研究室主任的婁丹，1993年與其團隊創立了瀋陽三生製藥。在婁丹掌舵期間，三生製藥已經研發出因特芬、益比奧等多款藥物。

當其父親經營三生製藥的同時，1990年代中期正在美國國家健康研究院從事博士後研究的婁競於《自然》雜誌上看到了一篇關於血小板生成素對於血小板減少性疾病的治療作用的相關報導，他敏銳地意識到該類藥物的巨大前景，加上出於責任感，認為學成應該歸國協助父親，於是果斷回國。在父親創辦的三生製藥內組建起了一支研發團隊，開始對這項技術進行攻關。

經過近十年努力，婁競在2005年帶領公司團隊完成了全球首款重組人血小板生成素藥物「特比澳」的研發，此後婁競逐步接管公司。2024年特比澳銷售額為50.62億元，占公司總收入55.6%。光靠一款藥支撐業績十年，也讓市場對三生製藥業績缺乏想像力，因此期間股價都沒有太突出表現。

婁競2007年接受溫州僑網專訪指出，他覺得自己最主要的成功經驗是要「focus」，下定決心做一件事情，就全力以赴，並且堅持到底。他的公司是在成立十年後才開始盈利的，其中走過好多彎路，但認準的事情就要持之以恆，不能半途而廢。除了製藥，婁競也是資本運作高手，他帶領三生製藥2007年成為首家登陸美國那斯達克的企業，於2013年完成私有化從那斯達克退市，於2015年6月登陸港股。