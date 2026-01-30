長和港口合約被指違憲 北京：堅決維護中企權益

快訊

中央社／ 台北30日電

巴拿馬最高法院宣布，香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬運河港口業務合約無效，裁定合約違憲。對此，中國外交部今天表示，將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會表示，有關企業已發表聲明表示，裁決有悖巴拿馬批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。中方則將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

外電報導，巴拿馬最高法院29日宣布，長江和記實業有限公司旗下子公司持有的巴拿馬運河港口業務合約無效，裁定合約違憲。

長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）於1997年獲得巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司於2021年依自動續約條款，再取得25年特許經營權，直到2047年。

外電分析，巴拿馬最高法院的決定可能迫使巴拿馬政府重組持有港口營運合約所需的法律框架，並有可能重新開放碼頭營運招標，巴拿馬運河港口營運前景不明。

香港長和集團去年3月宣布，擬將包括巴爾博亞港及克里斯托巴港在內的43個海外港口資產售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）組成的財團。

此舉引發北京不滿，中國國家市場監管總局曾介入審查。長和之後表態稱，將引入中資買家加入買方財團並且獲得中國監管機構和部門的批准才會進行交易。

巴拿馬運河 外交部 法律

