快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聽新聞
0:00 / 0:00

陸媒：大陸投資者去年出手買了全球近10%黃金

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
黃金大漲之下，統計顯示大陸去年實體黃金購買量達432噸金條金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高。圖為大陸金店。（新華社）
黃金大漲之下，統計顯示大陸去年實體黃金購買量達432噸金條金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高。圖為大陸金店。（新華社）

黃金價格近期不斷飆漲、不斷突破歷史新高，大陸買氣也相當旺，大陸媒體引述知名機構報告的統計指出，去年大陸投資者購買了全球近10%黃金，達432噸，將近是全球需求量的10%。

21世紀經濟報導指出，近日世界黃金協會發布的2025年全年《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2025年全球黃金總需求達5,002噸，創歷史新高。其中黃金投資需求增至2,175噸，成為推動2025年黃金總需求刷新歷史紀錄的主要動力。

2025年全球黃金ETF年度需求增量的逾半數來自北美基金（446噸），亞洲黃金ETF基金持倉增幅位居全球第二（215噸），當中大陸黃金ETF持倉量全年實現翻倍以上增長（133噸），黃金ETF資產管理總規模（AUM）激增243%，兩項數據均創歷史新高。

大陸實物黃金投資需求同樣表現亮眼，2025年全年，大陸投資者累計購入432噸金條金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高。

報導還提及，1月29日，世界黃金協會中國區CEO王立新在2025年全年《全球黃金需求趨勢報告》媒體發布會上表示，市場始終存在多元的聲音，不同投資者的風險偏好、策略目標和分析視角各不相同，這十分正常。王立新認為，黃金的價值並不在於短期價格波動或與其他資產的簡單收益率對比，而在於其對抗通脹、分散風險等特殊屬性。尤其在市場不確定性上升時，黃金的避險屬性會更加凸顯，波動是一時的，但黃金的根本屬性從未改變。

另外，根據世界黃金協會近日發布的2025全年《中國黃金需求趨勢報告》，2025年全年大陸黃金需求總量達1,003噸，同比增長6%，為2021年以來最高水準。若以金額計，總額達7,960億元人民幣（約合1,110億美元），同比激增53%。

統計顯示，2025年大陸金飾需求達360噸，金條與金幣需求總量達到432噸，與此同時，大陸央行2025年全年購金從未停歇，年內累計增持量達27噸，官方黃金儲備規模增至2,306噸，占外匯儲備總額的8.5%。

《報告》預期，2026年第一季，大陸市場金飾消費或出現環比回升，大陸市場黃金投資需求強勁態勢或將延續。展望2026年，購買力問題仍可能是金飾板塊需求的核心挑戰。而近期的增值稅改革，預計將繼續引導投資型買家轉向金條金幣類產品。預計2026年黃金投資需求將保持強勁態勢。若大陸央行（PBoC）持續購金且金價保持堅挺，黃金投資還將獲得進一步支撐。

此外，2025年監管政策出現調整，允許大陸保險公司獲准試點進入黃金市場，將提供長期結構性支撐。截至2025年底，已有6家保險公司加入上海黃金交易所，為機構配置黃金鋪平道路。

黃金 ETF 金飾

延伸閱讀

港府6招拚金市助投資者掘到金 恒生黃金ETF首日掛牌升9%

寶雅新春擲三大豪禮！百萬旅遊金、黃金元寶、刮刮卡張張有獎

點名黃金、白銀、記憶體！謝金河驚呼「史上最瘋狂年代」…網嚇壞：一鍵出清

黃金價格急挫逾5% 創紀錄新高後回跌

相關新聞

英媒：中國給英公民30天入境免簽 蘇格蘭威士忌關稅減半

據英國天空新聞台（Sky News）報導，英國首相施凱爾訪陸行取得的第一個重大成果，儘管這可以說是唾手可得的， 中國表示...

陸媒：大陸投資者去年出手買了全球近10%黃金

黃金價格近期不斷飆漲、不斷突破歷史新高，大陸買氣也相當旺，大陸媒體引述知名機構報告的統計指出，去年大陸投資者購買了全球近...

中國多地下調GDP增長目標 專家料全國目標也下降

華爾街日報報導，中國十多個省份下調2026年的GDP增長目標，有經濟學家認為，中國2026年全國的GDP增長目標也將設定...

港府6招拚金市助投資者掘到金 恒生黃金ETF首日掛牌升9%

港府大力開拓黃金交易市場，財庫局日前公布六項推動香港黃金市場高質量發展的措施，包括擴建機場倉庫設施、深化港深合作、建立黃...

駁斥巴士強制繫安全帶全球最嚴 港府：路窄彎與外國不同

香港公共交通工具強制乘客佩戴安全帶的法例1月25日正式實施。對於「本土研究社」稱，外國部分地區的市區巴士豁免乘客必須佩戴...

砸7億… 陜西「西北第一智軌」停運 開通2年多乘客少

最近，愈來愈多陜西西咸新區的居民發現，原本行駛在主幹道中間的西咸新區智軌示範線1號線（以下簡稱「西咸智軌1號線」）停運了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。