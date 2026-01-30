長和：巴拿馬法院港口裁決有違誠信

巴拿馬最高法院裁定，香港長和旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲。PPC發表聲明指，裁決「有違誠信及背棄合約精神」，並指保留法律追訴權利。

綜合明報等港媒報導，PPC今天發表聲明指，尚未接到此項裁決的通知。

聲明表示，「這裁決是巴拿馬政府超過一年以來，針對巴拿馬港口公司及其投資者的各項行動之最新無理攻擊，當中包括針對該特許經營權和巴拿馬港口公司一連串荒謬行徑。」

聲明表示，相關合約一直保障PPC營運巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）兩個貨櫃碼頭。營運28年以來，PPC及其投資者已投資超過18億美元於巴拿馬的基建、科技和人才培育，這金額是該國其他港口營運商投資額的數倍，創造了數以千計直接及間接的就業機會，造就巴拿馬成為全球認可的港口和物流樞紐。

聲明表示，PPC的特許經營合約經過國際招標程序，過程公開透明。PPC一直遵守合約及法律責任，包括全力配合當地政府的各項審計。

聲明又稱，根據現有資料，新裁決缺乏法律依據，不僅破壞PPC及其特許經營合約，還禍及數以千計直接或間接仰賴港口業務維生的巴拿馬家庭之福祉與安定。

聲明說，PPC及其投資者永久保留法律追究權利。PPC及其投資者一直尋求與巴拿馬政府合作，再次呼籲透過相互尊重的協作和蹉商，避免造成混亂，並維護為巴拿馬甚至全球提供高質港口服務的特許經營權。

綜合外媒報導，巴拿馬最高法院29日宣布，PPC的巴拿馬運河港口業務合約無效，裁定合約違憲。消息導致長和的股價今天一度下跌5.51%，其後跌幅收窄。