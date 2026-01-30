長和：巴拿馬法院港口裁決有違誠信

快訊

中央社／ 台北30日電

巴拿馬最高法院裁定，香港長和旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲。PPC發表聲明指，裁決「有違誠信及背棄合約精神」，並指保留法律追訴權利。

綜合明報等港媒報導，PPC今天發表聲明指，尚未接到此項裁決的通知。

聲明表示，「這裁決是巴拿馬政府超過一年以來，針對巴拿馬港口公司及其投資者的各項行動之最新無理攻擊，當中包括針對該特許經營權和巴拿馬港口公司一連串荒謬行徑。」

聲明表示，相關合約一直保障PPC營運巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）兩個貨櫃碼頭。營運28年以來，PPC及其投資者已投資超過18億美元於巴拿馬的基建、科技和人才培育，這金額是該國其他港口營運商投資額的數倍，創造了數以千計直接及間接的就業機會，造就巴拿馬成為全球認可的港口和物流樞紐。

聲明表示，PPC的特許經營合約經過國際招標程序，過程公開透明。PPC一直遵守合約及法律責任，包括全力配合當地政府的各項審計。

聲明又稱，根據現有資料，新裁決缺乏法律依據，不僅破壞PPC及其特許經營合約，還禍及數以千計直接或間接仰賴港口業務維生的巴拿馬家庭之福祉與安定。

聲明說，PPC及其投資者永久保留法律追究權利。PPC及其投資者一直尋求與巴拿馬政府合作，再次呼籲透過相互尊重的協作和蹉商，避免造成混亂，並維護為巴拿馬甚至全球提供高質港口服務的特許經營權。

綜合外媒報導，巴拿馬最高法院29日宣布，PPC的巴拿馬運河港口業務合約無效，裁定合約違憲。消息導致長和的股價今天一度下跌5.51%，其後跌幅收窄。

相關新聞

英媒：中國給英公民30天入境免簽 蘇格蘭威士忌關稅減半

據英國天空新聞台（Sky News）報導，英國首相施凱爾訪陸行取得的第一個重大成果，儘管這可以說是唾手可得的， 中國表示...

陸媒：大陸投資者去年出手買了全球近10%黃金

黃金價格近期不斷飆漲、不斷突破歷史新高，大陸買氣也相當旺，大陸媒體引述知名機構報告的統計指出，去年大陸投資者購買了全球近...

中國多地下調GDP增長目標 專家料全國目標也下降

華爾街日報報導，中國十多個省份下調2026年的GDP增長目標，有經濟學家認為，中國2026年全國的GDP增長目標也將設定...

港府6招拚金市助投資者掘到金 恒生黃金ETF首日掛牌升9%

港府大力開拓黃金交易市場，財庫局日前公布六項推動香港黃金市場高質量發展的措施，包括擴建機場倉庫設施、深化港深合作、建立黃...

駁斥巴士強制繫安全帶全球最嚴 港府：路窄彎與外國不同

香港公共交通工具強制乘客佩戴安全帶的法例1月25日正式實施。對於「本土研究社」稱，外國部分地區的市區巴士豁免乘客必須佩戴...

砸7億… 陜西「西北第一智軌」停運 開通2年多乘客少

最近，愈來愈多陜西西咸新區的居民發現，原本行駛在主幹道中間的西咸新區智軌示範線1號線（以下簡稱「西咸智軌1號線」）停運了...

