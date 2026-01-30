中國多地下調GDP增長目標 專家料全國目標也下降

華爾街日報報導，中國十多個省份下調2026年的GDP增長目標，有經濟學家認為，中國2026年全國的GDP增長目標也將設定在4.5%至5.0%之間，較2025年的5%左右低。

華爾街日報29日報導，據花旗（Citi）基於官方發布的資訊統計，在已公布2026年經濟增長目標的20個中國省份中，有13個省份下調了目標，包括製造業大省廣東。

報導表示，中國政府將在3月的「兩會」公布2026年全國經濟增長目標。過去3年，中國政府一直將GDP增長目標定在「5%左右」，但外界越來越認為今年情況可能有所不同。

一些分析師認為，中國正艱難地應對內需疲軟問題，政府有空間允許經濟增長略微放緩。花旗的經濟學家目前預計，中國2026年的GDP增長目標將設定在4.5%至5.0%之間。花旗維持了對中國2026年經濟增長4.7%的預測。

報導表示，雖然中國官方數據顯示，在強勁出口帶動下，2025年中國經濟實現了5.0%的GDP增長，但近幾個月出口的增長勢頭有減弱的跡象，外界有聲音希望政府推出更大膽的刺激措施，以及為2026年設定更務實的GDP增長目標。

2025年中國固定資產投資下降3.8%，為1992年有紀錄以來首次下降。野村經濟學家表示，降幅主要是由房地產業螺旋式下行、地方政府面臨財政困境以及北京整頓過度競爭所致。

野村經濟學家還預計，中國社會消費品零售總額的急劇放緩將在未來幾個月持續，並警告若要確保今年GDP增長超過4.5%，中國政府將不得不在刺激政策上加大力度。

根據界面新聞29日報導，中國部分地方將2026年的GDP增速目標設在「4」字頭，如天津設為4.5%，遼寧設為4.5%左右，廣東為4.5%至5%。河南、福建、北京、山西、吉林，浙江和江西將GDP增長目標設為5.%至5.5%。

經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰向界面新聞表示，中國將2026年全國GDP增長目標設定在4.5至5%的可能性正在上升。