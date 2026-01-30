快訊

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

中國多地下調GDP增長目標 專家料全國目標也下降

中央社／ 台北30日電
華爾街日報報導，中國十多個省份下調2026年的GDP增長目標。（中新社）
華爾街日報報導，中國十多個省份下調2026年的GDP增長目標。（中新社）

華爾街日報報導，中國十多個省份下調2026年的GDP增長目標，有經濟學家認為，中國2026年全國的GDP增長目標也將設定在4.5%至5.0%之間，較2025年的5%左右低。

華爾街日報29日報導，據花旗（Citi）基於官方發布的資訊統計，在已公布2026年經濟增長目標的20個中國省份中，有13個省份下調了目標，包括製造業大省廣東。

報導表示，中國政府將在3月的「兩會」公布2026年全國經濟增長目標。過去3年，中國政府一直將GDP增長目標定在「5%左右」，但外界越來越認為今年情況可能有所不同。

一些分析師認為，中國正艱難地應對內需疲軟問題，政府有空間允許經濟增長略微放緩。花旗的經濟學家目前預計，中國2026年的GDP增長目標將設定在4.5%至5.0%之間。花旗維持了對中國2026年經濟增長4.7%的預測。

報導表示，雖然中國官方數據顯示，在強勁出口帶動下，2025年中國經濟實現了5.0%的GDP增長，但近幾個月出口的增長勢頭有減弱的跡象，外界有聲音希望政府推出更大膽的刺激措施，以及為2026年設定更務實的GDP增長目標。

2025年中國固定資產投資下降3.8%，為1992年有紀錄以來首次下降。野村經濟學家表示，降幅主要是由房地產業螺旋式下行、地方政府面臨財政困境以及北京整頓過度競爭所致。

野村經濟學家還預計，中國社會消費品零售總額的急劇放緩將在未來幾個月持續，並警告若要確保今年GDP增長超過4.5%，中國政府將不得不在刺激政策上加大力度。

根據界面新聞29日報導，中國部分地方將2026年的GDP增速目標設在「4」字頭，如天津設為4.5%，遼寧設為4.5%左右，廣東為4.5%至5%。河南、福建、北京、山西、吉林，浙江和江西將GDP增長目標設為5.%至5.5%。

經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰向界面新聞表示，中國將2026年全國GDP增長目標設定在4.5至5%的可能性正在上升。

經濟學人 華爾街日報 北京

延伸閱讀

福建廣東浙江 多地大旱

年前大掃除！馬桶尿垢刷不掉 專家點名2種清潔救星：不是漂白水

粵港澳大灣區去年GDP料破2.1兆美元 媲美日本東京灣區

廣東去年GDP增3.9% 連3年未達目標

相關新聞

英媒：中國給英公民30天入境免簽 蘇格蘭威士忌關稅減半

據英國天空新聞台（Sky News）報導，英國首相施凱爾訪陸行取得的第一個重大成果，儘管這可以說是唾手可得的， 中國表示...

中國多地下調GDP增長目標 專家料全國目標也下降

華爾街日報報導，中國十多個省份下調2026年的GDP增長目標，有經濟學家認為，中國2026年全國的GDP增長目標也將設定...

港府6招拚金市助投資者掘到金 恒生黃金ETF首日掛牌升9%

港府大力開拓黃金交易市場，財庫局日前公布六項推動香港黃金市場高質量發展的措施，包括擴建機場倉庫設施、深化港深合作、建立黃...

駁斥巴士強制繫安全帶全球最嚴 港府：路窄彎與外國不同

香港公共交通工具強制乘客佩戴安全帶的法例1月25日正式實施。對於「本土研究社」稱，外國部分地區的市區巴士豁免乘客必須佩戴...

砸7億… 陜西「西北第一智軌」停運 開通2年多乘客少

最近，愈來愈多陜西西咸新區的居民發現，原本行駛在主幹道中間的西咸新區智軌示範線1號線（以下簡稱「西咸智軌1號線」）停運了...

毛孩無礙吸客 港貓餐廳生意增 狗入食肆年中批首輪申請

去年出爐的施政報告提出寵物友善措施，包括讓餐飲業經營者申請容許狗隻進入的食肆牌照，環境及生態局局長謝展寰29日在立法會透...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。