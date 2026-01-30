陸商務部長王文濤會見英國貿易大臣凱爾：願擴大進口優質產品

英國首相施凱爾（Keir Starmer）率領龐大經貿團到訪大陸，主要隨同官員為英國貿易大臣凱爾（Peter Kyle），而凱爾於28日晚間與大陸商務部長王文濤會面，王文濤強調，大陸願與英方加強經貿政策對話，深化雙方在服務貿易、雙向投資、金融、數位經濟等領域合作，擴大自英進口優質產品和服務。

據大陸商務部官網29日晚間消息，28日晚間王文濤在北京會見凱爾，雙方就發展中英經貿合作深入交換意見。

王文濤表示，中英經濟互補性強，雙邊經貿合作穩步發展，富有活力。中英領導人將為兩國關係發展提供戰略引領，並為雙邊經貿關係賦予新動能。今年是大陸「十五五」開局之年，大陸將堅定不移擴大高水平對外開放，將為中英合作帶來新機遇。

他強調大陸願與英方加強經貿政策對話，深化雙方在服務貿易、雙向投資、金融、數位經濟等領域合作，擴大自英進口優質產品和服務，希英方為大陸企業提供公平、公正、可預期的營商環境，保護大陸企業的合法權益。

凱爾表示，英方高度重視發展對大陸經貿合作，願與中大路進一步加強對話交流，拓展兩國在金融服務、高端製造、綠色低碳等領域務實合作，英國堅定支持自由貿易，維護多邊貿易體制，願與大陸在世貿組織必要改革及重大議題方面加強溝通與合作。會見後，王文濤和凱爾同部分英國企業代表交流。

此前，大陸中國貿促會發言人王文帥已宣布，「中英商務論壇」將於今（30）日上午在北京舉辦，將邀請中英政府代表和商協會、企業負責人進行深入的交流對話，以此推動落實兩國領導人達成的重要共識，鞏固工商機制化合作，探討相關領域的具體合作意向。

數據顯示，2025年大陸與英國雙邊貨物貿易額達到1,037億美元，服務貿易額有望突破300億美元，雙向投資存量近680億美元。