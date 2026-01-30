快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

聽新聞
0:00 / 0:00

陸釋出與美磋商構想

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國總統川普計畫4月與大陸國家主席習近平會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出，美中可能在「川習會」前舉行新一輪貿易談判的構想。大陸商務部發言人昨（29）日在記者會上表示，下一步中方願與美方用好中美經貿磋商機制，管控分歧、推進合作。

大陸商務部昨天舉行新聞發布會。有記者提問，美國貿易代表日前在瑞士達沃斯表示，在可能舉行的中美領導人會晤之前，中美雙方有機會開啟新一輪經貿談判。請問商務部對此有何評論？

大陸商務部發言人何詠前回應，2025年在中美兩國元首戰略引領下，中美雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，先後開展了五輪經貿磋商（瑞士日內瓦、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、西班牙馬德里、馬來西亞吉隆坡），取得一系列積極成果，充分證明中美雙方通過平等對話磋商，能夠找到解決經貿分歧的辦法。

她提到，兩國元首釜山會晤後，雙方通過中美經貿磋商機制在各層級持續保持溝通，共同推動落實元首會晤重要共識和吉隆坡經貿磋商成果。何詠前稱，下一步，中方願與美方共同維護好、落實好兩國元首重要共識。

中美 經貿 美國

延伸閱讀

FBI突襲搜查喬治亞州選舉設施 涉川普2020大選舞弊指控

4月川習會前將有新一輪中美貿易談判？ 大陸商務部回應了

加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

【專家之眼】中等強權的戰略覺醒與國際秩序重構

相關新聞

光電產業 陸定調反內捲、良性競爭

大陸持續推動太陽能反內捲政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內捲是太陽能產業規範治理的主...

阿里巴巴「平頭哥」自研晶片 傳比肩H20

阿里巴巴集團日前傳出決定支持旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）獨立上市。平頭哥官網29日上線高端AI晶片「真武810...

陸慶過年 消費補貼3.6億人民幣

據新華社報導，大陸文化和旅遊部29日在福建省泉州市正式啟動2026年全國春節文化和旅遊消費月，組織各地圍繞春節假期開展文...

陸藥商掀「A+H」上市潮

又有大陸藥企衝刺港交所上市案。登陸大陸科創板四年的迪哲醫藥，宣布提交港股上市申請，成為2025年以來第14家宣布赴港上市...

陸釋出與美磋商構想

美國總統川普計畫4月與大陸國家主席習近平會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出，美中可能在「川習會...

阿里 AI 黃金三角成形 晶片「真武810E」亮相 可用於人工智慧訓練及推理

阿里巴巴集團旗下晶片公司「平頭哥」官網首度公布高端AI晶片「真武810E」產品資訊，可用於AI訓練、AI推理及自動駕駛，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。