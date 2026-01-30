陸藥商掀「A+H」上市潮

又有大陸藥企衝刺港交所上市案。登陸大陸科創板四年的迪哲醫藥，宣布提交港股上市申請，成為2025年以來第14家宣布赴港上市的大陸上市藥企。過去一年多來，包括恒瑞醫藥、邁威生物、長春高新、貝達藥業等在內的13家藥企，相繼啟動「A+H」的上市計畫，形成了新一輪「A+H」熱潮。

分析認為，政策推動是一大因素。自2024年4月以來，證監會發文明確支持龍頭企業赴港上市後，港交所又相繼宣布A股公司申請赴港上市可快速審批，並推出服務於特專科技公司及生物科技公司的「科企專線」，進一步便利大陸企業跨境上市。

時代財經報導，艾媒諮詢CEO兼分析師張毅指出，除了政策支持外，藥企A+H熱潮背後的驅動因素還包括企業對資本通路多元化的強烈訴求。「過去一年，創新藥出海是一大熱點，藥企需要對接全球資金來對沖A股市場波動，並依託外匯融資來滿足巨大的研發投入和海外商業化開支。赴港上市也能提升企業在國際市場的品牌形象，加速全球化布局，更有利於開展對外授權（License-out）等國際合作。」

迪哲醫藥表示，公司申請港股上市主要是為了深化公司全球化戰略布局，提升公司國際化品牌形象，進一步提升公司核心競爭力。港股上市後，公司將充分利用兩地上市的優勢，更好吸引國際投資者，有利於公司與跨國藥企之間的合作交流，推進公司國際化戰略。

創新藥研發有一個著名的「雙十定律」，即一款新藥從研發到上市，平均耗時10年以上，耗資數十億美元。即使成功登陸A股市場，單一市場的募資能力仍有限。對於不少研發創新藥的藥企而言，雖有一定資金儲備，但面對持續高強度的研發投入，仍需開闢新的融資管道。