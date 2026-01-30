阿里 AI 完整閉環系統 輝達難複製

就在阿里巴巴日前傳出決定支持旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）獨立上市之際，新亮相的AI晶片「真武」不是單一晶片，而是阿里「通雲哥」三角的一部分，可大幅降低訓練成本與延遲，這是輝達難以複製的「雲—模型—晶片」閉環系統。

有業界人士透露，從關鍵技術指標來看，「真武」PPU整體效能，已超越輝達A800及多款主流國產GPU，表現與輝達H20相近。甚至有消息稱升級版可逼近甚至超越A100。因此在大陸市場受美國出口管制的背景下，這個性能檔位極具戰略價值。

在輝達晶片供應緊張、價格高昂的情況下，透過自研晶片可降低雲端成本，避免美出口管制風險，形成阿里雲差異化算力供應，對雲服務商而言，這是極強的商業護城河。

平頭哥的誕生與命名是阿里巴巴創辦人馬雲，在2018年非洲之旅後親定的，蜜獾「平頭白髮銀披風」的模樣與遇事秉持「生死看淡，不服就幹」的狠勁。恰逢大陸當時遇上國外巨頭壟斷核心技術，專利壁壘難以突破，馬雲將這份期待注入新成立的晶片團隊，希望它能像蜜獾般，憑藉以小博大的勇氣在晶片賽道突圍。

業內人士認為，阿里巴巴正將「通雲哥」打造為一台AI超級電腦。這一體系集全棧自研晶片的平頭哥、亞太第一的阿里雲、全球頂級開源大模型千問於一體，可在晶片架構、雲平台架構和模型架構上實現協同創新，讓阿里雲上大模型的訓練與調用效率達到最優。

阿里巴巴CEO吳泳銘日前財報分析師電話會上表示，全棧AI技術能力已成為阿里雲的關鍵競爭優勢。