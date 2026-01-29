快訊

繼內蒙古前主席王莉霞之後 前書記孫紹騁也落馬

聯合報／ 大陸中心／即時報導
繼內蒙古自治區政府前主席王莉霞去年8月被查，內蒙古前書記孫紹騁29日也傳出落馬消息。（中新社）

新華社29日晚間報導，大陸十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

孫紹騁為第二十屆中共中央委員，2022年4月至2025年9月曾任內蒙古自治區黨委書記。2021年9月至2025年9月擔任內蒙古自治區政府主席的王莉霞已早一步於2025年8月22日因涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

2025年9月4日，內蒙古自治區十四屆人大常委會第十九次會議召開。會議審議並表決通過關於接受王莉霞因涉嫌嚴重違紀違法辭去內蒙古自治區人民政府主席職務的決定。會議還聽取、審議並表決通過關於個別代表的代表資格的報告，王莉霞的自治區第十四屆人民代表大會代表資格終止。

2025年9月12日，大陸全國人民代表大會常務委員會公告，依有關規定，王莉霞的代表資格終止。

有分析認為，孫紹騁落馬或與王莉霞涉及的問題有關。

