無人車市場大變天？菜鳥入股九識智能 無人車隊規模將超過 2 萬輛

阿里巴巴物流事業再度啟動整併行動，旗下物流平台菜鳥（Cainiao） 將自動駕駛部門與大陸無人配送車公司九識智慧 （Zelos Technology ）合併，成立一家估值約 20 億美元的新業務，雙方合作後的無人車隊規模可望超過 2 萬輛。

這筆交易進一步推動阿里巴巴精簡龐大科技版圖的策略。近年來，阿里巴巴持續聚焦核心的電子商務與人工智慧業務，這兩大領域仍是集團最主要的營收來源。2025年，阿里巴巴宣布，將外送與線上旅遊服務併入電商事業群，以因應大陸市場競爭加劇。

華爾街日報報導，菜鳥無人車29日和九識智慧聯合宣布，雙方已就無人車業務達成深度戰略整合。菜鳥以自身無人車業務注入、現金投資等方式，成為九識股東，支持九識打造RoboVan超級航艦。

實際上，菜鳥入股九識智慧的消息早在一個多月前就已傳出。這次消息落地，代表雙方正式開啟在無人車領域的深度協同。

華爾街見聞報導，菜鳥方面表示，在經過這次業務整合後，菜鳥自身不再直接生產和銷售無人車，但仍會依託自身的物流場景和生態優勢，加大無人車在物流領域的應用。

九識智慧將進行雙品牌營運。「菜鳥無人車」品牌將由菜鳥授權給九識使用，並保持作為阿里巴巴投資孵化的生態企業身份。

菜鳥方面人士透露，「菜鳥無人車」的管理和技術負責人也將加入九識智慧，深度參與未來的戰略規劃與營運管理。

在未來的市場布局中，九識智慧與「菜鳥無人車」將形成清晰的差異化品牌定位，九識智慧將持續深耕自動駕駛全棧自研技術，提供全場景的智慧運力方案；「菜鳥無人車」則依託其物流科技基因，聚焦特定場景和關鍵客戶，提供基於RoboVan的智慧供應鏈深度服務。

菜鳥無人車業務在2024年取得突破性進展，無人車工作場景已經從封閉、半封閉園區／道路，轉向了基於末端配送場景的公開道路，旗下L4級無人車GT正式發售，進入量產階段。

2025年以來，菜鳥無人車持續推出新車型，先後發布升級改款的GT Pro以及新款平價車型GT-Lite，研發輕地圖功能，不斷降低無人車使用門檻，旗下無人車已在重載、短距離、中長距離、冷鏈配送和交警巡防等多種場景投入使用。

在此背景下，菜鳥無人車也斬獲了不少商單，2025年僅在7月就與申通、浪潮智慧終端機、中盈醫藥等達成合作。

九識成立於 2021 年，由曾任職百度與京東自動駕駛部門的孔奇創立，主要為物流與生鮮配送企業提供無人配送車。投資人包括螞蟻集團、藍湖資本與鼎暉投資。

總部位於交蘇蘇州的九識自 2023 年以來營收快速成長，車隊規模從約 200 輛擴增至2025年超過 1.7 萬輛，業務已覆蓋大陸 300 多座城市，並與新加坡郵政、DHL 及杜拜道路與運輸管理局等海外夥伴合作。

財聯社報導，在整個無人配送領域，以美團、京東、阿里菜鳥為代表的互聯網龍頭企業、以九識、新石器、白犀牛為代表的初創企業，和以德賽西威、佑駕創新、Momenta等為代表的供應鏈企業，以及包括比亞迪、長安、奇瑞、吉利、江淮的商用車板塊，均已經進入或準備布局無人物流車賽道。儘管行業熱度持續高漲，但盈利壓力仍是全行業面臨的共同挑戰。