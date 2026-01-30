陸慶過年 消費補貼3.6億人民幣

據新華社報導，大陸文化和旅遊部29日在福建省泉州市正式啟動2026年全國春節文化和旅遊消費月，組織各地圍繞春節假期開展文旅消費惠民活動，更好滿足人民群眾「歡歡喜喜過大年」美好生活需要。

報導稱，消費月將從1月底持續至3月初，其間各地將圍繞年俗、演出、展覽、冰雪遊、避寒遊、親子遊等熱點，推出豐富多彩的應季文旅產品和活動，舉辦約三萬場次文旅消費活動，發放逾人民幣3.6億元（約新台幣16.2億元）消費券等消費補貼，推出門票減免、票根聯動優惠、跨區域文旅優惠等舉措，加大直達居民遊客的普惠政策力度。

主場活動上，文化和旅遊部會同相關部門、支持單位推出一系列春節主題特色活動、優質產品和惠民舉措。其中，文化和旅遊部發布第二批全國旅遊演藝精品名錄，中華全國總工會發布擴大職工文體消費政策措施，中國民航局發布春節民航文旅消費惠民措施，中國銀聯、中國銀行、興業銀行等金融機構發布迎新春文旅消費金融惠民措施，抖音、美團、京東旅行等平台和企業發布春節融合文旅消費活動。

作為主場活動舉辦地，福建省將舉辦「清新福建 閩式生活」文旅消費主題年活動，包括4,300多場文旅消費活動、560多項優惠措施，推出十大年味場景、100條新春旅遊線路、100個閩式生活文旅消費新場景等。泉州市圍繞「泉州非遺年 生活加點甜」主題，推出超千項文旅活動和優惠措施。