快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

大陸房地產巨頭萬科前董座傳失聯 據報正接受調查

中央社／ 台北29日電

中國房地產巨頭萬科正面臨債務風險之際，前董座、執行副總裁郁亮據傳疑似失聯半個月。陸媒稱郁亮可能正接受調查。

綜合觀察者網、財新網等陸媒近日的消息，執掌萬科多年、去年底剛滿60歲的郁亮今年1月8日辭去萬科董事、執行副總裁職務。據萬科公告，郁亮因到齡退休，但外界不斷流傳他辭職是為了配合調查。

報導說，郁亮疑似已失聯半個月。過去兩個多月，郁亮幾乎每天都會在微信為影片按讚，但辭職次日起相關動態停止。接近萬科的人士稱，公司內部有傳聞郁亮辭職沒幾天就配合調查了。

郁亮畢業於北京大學，1990年加入萬科，2017年接任萬科董事會主席，直至2025年1月被萬科第一大股東深鐵集團時任董事長辛杰取而代之，郁亮轉任執行副總裁，但辛杰也在9個月後辭職。

郁亮在萬科期間與前總裁祝九勝搭檔多年。出身銀行體系的祝九勝善於資本運作，是萬科融資、財務相關核心人物，去年1月辭去總裁一職，10月就傳已遭採取強制措施。此後市場不時出現傳言，稱祝九勝搭檔「郁亮危險了」。

報導提到，隨著中國房地產市場下滑，郁亮發起的員工跟投項目機制也因為員工未能獲得回報而受到質疑；加上萬科不斷暴露的債務危機，進一步引發市場質疑萬科的資本運作。

郁亮失聯的傳聞發酵之際，萬科也正處在債務風險化解的關鍵階段。萬科27日晚間公告，兩筆共人民幣57億元（約新台幣256.5億元）的債務成功展期，大股東深鐵集團擬再提供23.6億元股東借款用於償債，讓公司和市場都暫時鬆了一口氣。

債務危機 辭職 失聯

延伸閱讀

影／為什麼准予陳菊辭職？ 賴清德面帶微笑這麼說

【專家之眼】陳菊准辭 監察制度何去何從

股市永遠只漲不跌？施昇輝嘆現在人太瘋狂：辭職、抵押房產樣樣來

金居去年12月EPS 0.54元 能率亞洲0.39元

相關新聞

無人車市場大變天？菜鳥入股九識智能 無人車隊規模將超過 2 萬輛

阿里巴巴物流事業再度啟動整併行動，旗下物流平台菜鳥（Cainiao） 將自動駕駛部門與大陸無人配送車公司九識智慧 （Ze...

薄如蟬翼可彎折 大陸科學家研發出全柔性AI晶片

中國科研人員29日在英國《自然》雜誌發表論文，宣布成功研發出一種全柔性AI晶片，為可穿戴健康監測設備、柔性機器人等智能應...

英國首相訪中之際 AZ宣布將在大陸投資150億美元

英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問中國之際，英國製藥巨頭阿斯特捷利康今天宣布，計畫於2030年前在中國投資1...

陸收緊散戶跨境投資 或抑制資金流入美國市場

大陸傳出收緊一項跨境投資計劃，對境外基金吸納大陸客戶資金後的投資目的地作出限制，此舉可能抑制資金流入美國等熱門市場。

調查：陸靠企業投入研發、缺基礎科研 後端產品創新易「內捲」

大陸近日1份調查顯示，大陸研發創新的特點在於研發支出大多數產生在企業層面。長江商學院會計與金融學教授、投資研究中心主任劉...

4月川習會前將有新一輪中美貿易談判？ 大陸商務部回應了

美國總統川普計畫4月與大陸國家主席習近平會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出，美中可能在「川習會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。