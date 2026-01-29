薄如蟬翼可彎折 大陸科學家研發出全柔性AI晶片

中國科研人員29日在英國《自然》雜誌發表論文，宣布成功研發出一種全柔性AI晶片，為可穿戴健康監測設備、柔性機器人等智能應用提供關鍵硬體。

新華社報導，在AI與物聯網、具身智能深度融合的背景下，對輕量、高效、柔性的智能計算硬件需求日益迫切。傳統基於矽基的剛性晶片難以滿足貼合人體或複雜曲面設備的部署要求，而現有柔性處理器普遍受限於低工作頻率、高能耗和缺乏並行計算能力，難以勝任神經網絡推理等數據密集型任務。

北京清華大學、北京大學等機構科研人員成功基於大陸國產工藝研製出FLEXI系列全柔性數字型存算一體晶片，突破柔性電子應用於邊緣高性能人工智能計算的天然瓶頸。該晶片基於低溫多晶矽薄膜電晶體，薄如蟬翼，可隨意彎折，並具備超低功耗、高能效、高魯棒性與低成本等優勢。

據介紹，該晶片還採用以全數位靜態隨機存取存儲器為核心的「存算一體」架構，相當於把「記憶單元」和「計算單元」合二為一，省去來回搬運數據的時間和能耗，更加高效。其中，最小版本的FLEXI-1晶片面積僅31.12平方毫米，集成10628個電晶體，可在僅55.94微瓦的超低功耗模式下運行。

研究者之一、北京大學人工智能研究院助理教授燕博南表示，該晶片可承受超過4萬次180度彎曲而性能無衰減，並在長達六個月的長期測試中保持穩定運行，還可支持神經網絡的壓縮與一鍵部署，增強晶片的智能處理效率。單個僅為1千比特容量的柔性晶片就可實現準確率高達99.2%的心律失常檢測，為下一代可穿戴醫療設備、柔性腦機接口以及智能機器人等提供不可或缺的核心計算引擎。