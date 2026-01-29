福斯擬加大陸產汽車出口力道 低成本打開海外市場

福斯汽車集團準備加大中國製造汽車的出口力度，希望在中國價格戰持續的背景下，借助當地較低的生產成本打開新的海外市場。

IT之家引述彭博報導，福斯集團開始把在中國生產的車輛運往中東和東南亞。福斯集團執行長穆勒（Matthias Müller）透露，集團還在評估把新款中國車型銷往非洲和南美洲的可能。

穆勒表示，在中國開發的技術與產品，為福斯集團帶來新的出口機會，使集團能進入過去難以從歐洲有效覆蓋的地區。

福斯集團今年計劃在中國推出20款電氣化新車型，試圖扭轉銷量下滑趨勢。福斯集團去年在中國的交付量約為270萬台，明顯低於疫情前超過 400 萬台的水平。

福斯集團認為，能否透過合理定價重新奪回市占率至關重要。福斯集團中國負責人表示，中國市場競爭依舊激烈，不過整體標價已趨於穩定。集團不會指望價格回升，而是會調整成本結構，確保新車型也能實現盈利。

福斯集團預計2026年在中國將是過渡期，電氣化車型會繼續增長，不過總體銷量未必改善。集團仍希望保持中國前三大車企位置，並計劃到2030年把市占率從約11%提升至15%。

福斯集團去年11月在安徽合肥正式啟用全新研發基地。這座基地是福斯集團在德國本部以外，首個具備完整研發、法規驗證與量產導入能力的全流程研發中心，同時也是集團在海外規模最大的研發據點。這項投資代表的是把核心研發節奏直接放進中國市場。過去必須在德國完成的流程，現在能在合肥同步展開，顯示 福斯的全球研發架構正在重新調整。