快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

聽新聞
0:00 / 0:00

福斯擬加大陸產汽車出口力道 低成本打開海外市場

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

福斯汽車集團準備加大中國製造汽車的出口力度，希望在中國價格戰持續的背景下，借助當地較低的生產成本打開新的海外市場。

IT之家引述彭博報導，福斯集團開始把在中國生產的車輛運往中東和東南亞。福斯集團執行長穆勒（Matthias Müller）透露，集團還在評估把新款中國車型銷往非洲和南美洲的可能。

穆勒表示，在中國開發的技術與產品，為福斯集團帶來新的出口機會，使集團能進入過去難以從歐洲有效覆蓋的地區。

福斯集團今年計劃在中國推出20款電氣化新車型，試圖扭轉銷量下滑趨勢。福斯集團去年在中國的交付量約為270萬台，明顯低於疫情前超過 400 萬台的水平。

福斯集團認為，能否透過合理定價重新奪回市占率至關重要。福斯集團中國負責人表示，中國市場競爭依舊激烈，不過整體標價已趨於穩定。集團不會指望價格回升，而是會調整成本結構，確保新車型也能實現盈利。

福斯集團預計2026年在中國將是過渡期，電氣化車型會繼續增長，不過總體銷量未必改善。集團仍希望保持中國前三大車企位置，並計劃到2030年把市占率從約11%提升至15%。

福斯集團去年11月在安徽合肥正式啟用全新研發基地。這座基地是福斯集團在德國本部以外，首個具備完整研發、法規驗證與量產導入能力的全流程研發中心，同時也是集團在海外規模最大的研發據點。這項投資代表的是把核心研發節奏直接放進中國市場。過去必須在德國完成的流程，現在能在合肥同步展開，顯示 福斯的全球研發架構正在重新調整。

福斯 中國市場 市占率

延伸閱讀

MAZDA 推出元月「駕趣隨行」購車方案　指定車型最高享 7 年原廠保固

鄭麗文稱大陸是親人 林濁水酸：不放棄對台動武算親人？

陸2025年稅收收入增2.7% 今年續嚴查偷逃稅違法行為

今年大陸經濟增長 高盛樂觀估4.8%

相關新聞

陸收緊散戶跨境投資 或抑制資金流入美國市場

大陸傳出收緊一項跨境投資計劃，對境外基金吸納大陸客戶資金後的投資目的地作出限制，此舉可能抑制資金流入美國等熱門市場。

調查：陸靠企業投入研發、缺基礎科研 後端產品創新易「內捲」

大陸近日1份調查顯示，大陸研發創新的特點在於研發支出大多數產生在企業層面。長江商學院會計與金融學教授、投資研究中心主任劉...

4月川習會前將有新一輪中美貿易談判？ 大陸商務部回應了

美國總統川普計畫4月與大陸國家主席習近平會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出，美中可能在「川習會...

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

中方多次公開批評Space X「星鏈」快速擴張帶來安全隱患，中國代表並於去年12月在聯合國安理會指出，「星鏈」衛星曾兩次...

陸太陽能產業反內捲 官方要求以市場、法治手段回歸理性發展

大陸持續推動太陽能反內捲政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內捲是太陽能產業規範治理的主...

阿里巴巴旗下「平頭哥」上線自研AI晶片「真武810E」

阿里巴巴集團日前傳出決定支持旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）獨立上市。平頭哥官網29日上線高端AI晶片「真武810...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。