浙江大規模培育科技企業 強調「年輕且能打」

DeepSeek、宇樹科技等「杭州六小龍」受到廣泛關注後，中國浙江省近日召開首批「科技新小龍」發布大會，揭曉96家「科技新小龍」企業名單並授牌，入選企業都屬「年輕」與「能打」，近半來自AI領域。

陸媒澎湃新聞今天作了上述報導。96家企業從浙江全省近400家候選企業中篩選產生，其中杭州入選企業數量居首，並且超過半數。

報導指出，「准入門檻」是「年輕」與「能打」，包括註冊年限3年以上但不足10年、由高層次人才組建研發團隊、近3年研發投入占營業收入比重不低於10%或年度研發投入逾人民幣千萬元（約合新台幣4500萬元）；營收或估值年增長率超過30%以及在所屬細分領域具備先發優勢、能實現關鍵技術國產替代等。

在行業領域上，入選企業包括人工智慧（AI）、生物產業、新材料、新能源與節能環保、人形機器人等戰略性先進領域，其中AI領域企業占了43家，為「新小龍」群體核心力量；生物產業、新材料產業企業分別有18家、12家。