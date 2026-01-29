快訊

陸收緊散戶跨境投資 或抑制資金流入美國市場

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
傳大陸將對境外基金吸納大陸客戶資金後的投資目的地作出限制，此舉可能抑制資金流入美國等熱門市場。（路透）
傳大陸將對境外基金吸納大陸客戶資金後的投資目的地作出限制，此舉可能抑制資金流入美國等熱門市場。（路透）

大陸傳出收緊一項跨境投資計劃，對境外基金吸納大陸客戶資金後的投資目的地作出限制，此舉可能抑制資金流入美國等熱門市場。

彭博引述知情人士報導，限制措施針對的是已有10年歷史、投資規模達860億美元的基金互認（MRF）計劃。該計劃允許中港兩地投資者買入對方市場基金。

消息人士指，新政目的是要保護自去年以來湧入該計劃的散戶投資者，且僅適用於新基金。

文件指出，大陸證監會向香港基金計劃參與者發布的2025年下半年指引中表示，將加強對投資組合多元化的要求，確保投資組合在資產類別及地域上實現多元化，並符合散戶投資者的風險承受能力。

消息人士稱，監管機構還在與申請人口頭溝通時告知，任何一個國家或地區的資產佔比不得超過基金總資產的50%，不過香港資產不受此限制。

大陸在2015年推出大陸與香港基金互認安排（MRF），允許籌集高達人民幣6,000億元的資金，此舉是其開放資本市場、讓散戶投資者能更多接觸海外資產的努力之一。不過最新舉措表明，有關部門目前正尋求對這類投資者的海外敞口加強管控，這一舉措可能會減緩全球資產管理公司對該計劃的參與速度。

香港《信報》日前報導，面對大陸長期低息環境，海外收息資產早已成為大陸投資者的熱門選項。由於大陸資產配置選擇不及香港豐富多元，北上的香港MRF基金往往較南下的大陸MRF基金於客地錄得更多淨流入。

晨星（中國）基金研究中心高級分析師吳粵寧分析，大陸息率下跌，加上資本市場波動性上升，大陸投資者愈發尋求穩定回報與多元投資組合。由於投資在美債的離岸債券基金能夠提供高息回報，加上可望受惠於美國聯準會減息周期，故無論是其收益及潛在價格升幅，均較大陸相對低息的債券投資來得吸引。

資產配置 香港 美國

