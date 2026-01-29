調查：陸靠企業投入研發、缺基礎科研 後端產品創新易「內捲」

大陸近日1份調查顯示，大陸研發創新的特點在於研發支出大多數產生在企業層面。長江商學院會計與金融學教授、投資研究中心主任劉勁分析，這讓大陸科研轉化效率始終處於國際上較高水準、產品性價比也較高，但導致基礎科研上的投入較少，後端產品創新存在同質化，可能誘發部分產業出現內捲。

第一財經報導，長江商學院近日舉辦「2025年投資者情緒問卷調查（CKISS）四季度報告」發布會，該調查截至2025年12月，有效回收樣本約2,100份，其中普通散戶投資者1,300份，金融行業從業人員800份。

劉勁分析，目前中國正在從一個中等收入國家逐漸走向一個高收入國家。在此過程中，中國需要從「科學技術含量相對低的經濟發展狀態」轉變為「高科技的經濟體」。所以，中國投資者對未來中國科技發展的信心事關對於中國未來經濟走勢的態度，進而影響中國股市預期。

劉勁還援引數據提到，相較於歐美多國以及日韓等國，中國研發創新的特點在於「研發支出大多數產生在企業層面」，企業發生的研發支出在總支出中占比，從2005-2014年的69.3％，上升至2015-2023年的72.4％。

劉勁分析稱，中國企業家做研發比較審慎，會嚴格控制成本，從積極的一面看，這讓中國科研轉化效率始終處於國際上較高水平，創新產品的性價比也較高，促進了科技成果「出海」。

但從另一方面來看，這又導致中國在基礎科研上的投入較少，後端產品創新存在同質化，進而可能誘發部分行業出現內捲。他認為，中國科技發展要想真正擺脫內捲，需要企業用更大決心和勇氣去做一些基礎性、大規模、跨越式的研究。科技投入能變成企業利潤的核心原因不在於生產力提高，而在於企業擁有了知識產權的壟斷優勢。

劉勁表示，科技創新持續突破正提振中國投資者對中國市場信心，但中國投資者對於本土科技企業的認知仍待進一步轉變。從一個原創的想法，到轉化為產品，再到貢獻企業利潤，可能需要漫長的時間周期。這些是中國投資人以前往往不能理解、現在逐漸意識到、但還在慢慢適應中的。