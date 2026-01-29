快訊

4月川習會前將有新一輪中美貿易談判？ 大陸商務部回應了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何詠前29日表示，中方願與美方用好中美經貿磋商機制，管控分歧、推進合作。（圖／取自中國網）
美國總統川普計畫4月與大陸國家主席習近平會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出，美中可能在「川習會」前舉行新一輪貿易談判的構想。大陸商務部發言人29日在記者會上僅表示，下一步中方願與美方用好中美經貿磋商機制，管控分歧、推進合作。

大陸商務部29日舉行新聞發布會。有記者問，美國貿易代表日前在瑞士達沃斯表示，在可能舉行的中美領導人會晤之前，中美雙方有機會開啟新一輪經貿談判。請問商務部對此有何評論？

該部發言人何詠前回應，2025年，在中美兩國元首戰略引領下，中美雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，先後開展了5輪經貿磋商（即瑞士日內瓦、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、西班牙馬德里、馬來西亞吉隆坡），取得一系列積極成果，充分證明中美雙方通過平等對話磋商，能夠找到解決經貿分歧的辦法。

她提到，兩國元首釜山會晤後，雙方通過中美經貿磋商機制在各層級持續保持溝通，共同推動落實元首會晤重要共識和吉隆坡經貿磋商成果。

何詠前稱，下一步，中方願與美方共同維護好、落實好兩國元首重要共識，用好中美經貿磋商機制，管控分歧、推進合作，促進中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

中美 經貿 美國

