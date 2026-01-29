快訊

陸太陽能產業反內捲 官方要求以市場、法治手段回歸理性發展

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸持續推動太陽能反內捲政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內捲是太陽能產業規範治理的主要矛盾。新華社

大陸持續推動太陽能反內捲政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內捲是太陽能產業規範治理的主要矛盾，要以市場化、法治化手段共同推動太陽能產業回歸良性競爭、理性發展的軌道。

據大陸工信部新媒體帳號「工信微報」，1月28日下午，大陸工信部部長李樂成主持召開光伏行業企業家座談會，聽取重點企業及太陽能產業協會對反內捲工作的意見建議，研究部署推進太陽能產業治理工作。

會議強調，反內捲是光伏行業規範治理的主要矛盾，各部門要加強協同、同向發力，綜合運用產能調控、標準引領、品質監督、價格執法、防範壟斷風險、知識產權保護、促進技術進步等手段，以市場化、法治化手段共同推動光伏行業回歸良性競爭、理性發展的軌道。

會議也指出，光伏行業協會要積極履行職能，依法依規推進行業自律，創新方式方法，堅決破除行業內捲式競爭。

大陸國家稅務總局甫於本月9日發布「財政部、稅務總局關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告」，從今年4月1日起取消光伏等產品增值稅出口退稅措施，目前稅率為9%；現行稅率為2024年將稅率13%下調結果。

據第一財經，SMM光伏高級分析師鄭天鴻表示，新制將對太陽能光電元件產品衝擊最大，主要影響為企業直接成本增加、價格競爭力下降，企業無法再享受增值稅返還優惠，出口毛利率將被壓縮，現金流恐成後續較大風險。

稅率 法治 風險 太陽能產業

相關新聞

陸2025年稅收收入增2.7% 今年續嚴查偷逃稅違法行為

大陸全國稅務工作會議28日公布，2025年大陸稅務部門徵收各項稅費人民幣33.1兆元（約新台幣149兆元），其中稅收收入...

今年大陸經濟增長 高盛樂觀估4.8%

高盛對中國大陸今年全年經濟增長預測為4.8%，較市場預期的4.5%略為樂觀。高盛首席中國經濟學家閃輝指出，對今年大陸經濟...

陸太陽能產業反內捲 官方要求以市場、法治手段回歸理性發展

大陸持續推動太陽能反內捲政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內捲是太陽能產業規範治理的主...

阿里巴巴旗下「平頭哥」上線自研AI晶片「真武810E」

阿里巴巴集團日前傳出決定支持旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）獨立上市。平頭哥官網29日上線高端AI晶片「真武810...

十五五目標 成都錨定2030年GDP3.2兆人民幣

成都市第十八屆人民代表大會第四次會議28日開幕，成都市政府代市長陳書平作政府工作報告時說，十四五時期成都GDP連跨6個千...

山東智能產業 力爭今年破2000億人民幣

山東省第十四屆人民代表大會第四次會議27日在濟南開幕。山東省政府工作報告提出，2026年，該省力爭機器人和智能裝備產業規...

