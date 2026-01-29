聽新聞
0:00 / 0:00
陸太陽能產業反內捲 官方要求以市場、法治手段回歸理性發展
大陸持續推動太陽能反內捲政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內捲是太陽能產業規範治理的主要矛盾，要以市場化、法治化手段共同推動太陽能產業回歸良性競爭、理性發展的軌道。
據大陸工信部新媒體帳號「工信微報」，1月28日下午，大陸工信部部長李樂成主持召開光伏行業企業家座談會，聽取重點企業及太陽能產業協會對反內捲工作的意見建議，研究部署推進太陽能產業治理工作。
會議強調，反內捲是光伏行業規範治理的主要矛盾，各部門要加強協同、同向發力，綜合運用產能調控、標準引領、品質監督、價格執法、防範壟斷風險、知識產權保護、促進技術進步等手段，以市場化、法治化手段共同推動光伏行業回歸良性競爭、理性發展的軌道。
會議也指出，光伏行業協會要積極履行職能，依法依規推進行業自律，創新方式方法，堅決破除行業內捲式競爭。
大陸國家稅務總局甫於本月9日發布「財政部、稅務總局關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告」，從今年4月1日起取消光伏等產品增值稅出口退稅措施，目前稅率為9%；現行稅率為2024年將稅率13%下調結果。
據第一財經，SMM光伏高級分析師鄭天鴻表示，新制將對太陽能光電元件產品衝擊最大，主要影響為企業直接成本增加、價格競爭力下降，企業無法再享受增值稅返還優惠，出口毛利率將被壓縮，現金流恐成後續較大風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言