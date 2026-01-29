聽新聞
陸穩房市 監管「三紅線」放寬

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸2020年8月實施房地產監管「三條紅線」規定，直接影響房企融資能力和債務規模。財聯社指，大陸多家房企人士透露，目前已不被要求每月上報三條紅線，但部分出險房企仍需向總部所在城市專班組定期匯報資產負債率等指標。

業界指，此舉反映大陸房企負債管理精細化，融資壓力預計持續放緩，或有助於穩住房市。

三條紅線政策自2020年8月推出，具體指標為：「剔除預收款後資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比小於一倍。」根據觸線數量，房企被分為「紅、橙、黃、綠」四檔，其有息負債年增速上限分別為‌0%、5%、10%和15%‌。

2021年政策擴圍至數十家房企，要求每月上報，自2021年1月起進入降槓桿測試期。21世紀經濟報導補充，自2023年6月後，多家房企已不再強制上報，但仍重點化債。

報導稱，部分出險房企還需上報經營恢復、化債進展及保交樓情況。一名大型出險房企人士指，差不多在2025年底，公司收到口頭通知，2026年不用每月上報三條紅線。另名民營房企人士說，半年報不再上報三條紅線，但年度報告仍會披露相關數據。部分房企匯報對象已由人行等監管部門轉向地方政府。此外，部分出險房企則仍需定期向專班組匯報資產負債率，以跟進經營恢復與化債進展。

中指研究院企業研究總監劉水說，三條紅線僅作窗口指導，部分房企不再每月上報，不再作為日常監管工具。

