高盛：陸地產景氣未見底

美國投行高盛首席中國經濟學家閃輝指出，房地產新開工數量自高峰後持續下滑，現在基本上回落至2000年代初水準，短期內未見明確底部。然而她認為，房地產對經濟的拖累正在逐步減輕。

閃輝指出，過去兩年，大陸房地產每年或拖累國內生產總額（GDP）增長約2個百分點，但預料2026年拖累幅度將收窄至約1.5個百分點。

綜合明報、信報報導，高盛對今年中國經濟看法較為正面，主要是由於對中國今年出口前景樂觀，以及中國的財政與貨幣政策仍然寬鬆。但估計房市仍未見底。該行預計大陸今年全年經濟增長預測為4.8%，較市場預期的4.5%略為樂觀。

閃輝預計，中國大陸2026至2028年間出口量每年能有5%至6%增長，主要受惠於中國產品競爭力提升，以及在稀土及產業鏈關鍵環節具備優勢。她也指出，中國在美國進口中的占比，已由加入世貿後的高峰逾二成，去年回落至目前不足一成，反映出口需加快拓展非美市場。

政策層面上，高盛預測人行今年將兩度降息，每次10個基點；財政方面，廣義財政赤字估相當於GDP約1.2個百分點。

閃輝認為，對中國出口影響最大的關稅，可能是多國共同實施的協作關稅（coordinated tariff），但現在國際地緣政治發展較複雜，讓協作關稅難以在中國身上發生。 物價方面，高盛預測中國今年的工業生產者出廠價格指數（PPI），會由去年的負2.6%改善至今年的負0.7%。