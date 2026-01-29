記憶體漲價 大陸汽車業承壓

人工智慧引發的記憶體短缺，正將汽車行業推入新一輪供應鏈風暴。包括蔚來汽車董事長李斌，小米汽車董事長雷軍紛紛表示，記憶體漲價對汽車行業是巨大的壓力。

這場危機的根源在於，晶片製造商將產能優先分配給利潤更高、增長更快的資料中心與人工智慧市場，而汽車行業在全球DRAM市場中市占不足10%，議價能力薄弱。

分析認為，記憶體漲價恐會造成‌汽車製造成本整體抬升‌，供應短缺風險加劇，而供應鏈能力強的車企影響較小，但中小車企和新勢力品牌則被迫被動應對，交付和品牌信譽可能受衝擊。

市場周刊雜誌社旗下的汽車公社‌報導，包括富國銀行、瑞銀、標普全球等多家分析機構近期接連發出警告，指出由於DRAM的供應持續緊張，汽車製造商最早可能在2026年面臨嚴重的成本壓力與生產中斷風險。

理想汽車供應鏈副總裁孟慶鵬於2025年12月底坦言，2026年汽車行業會面臨前所未有的記憶體供應危機，滿足率可能不到50%。隨後李斌在2026年1月初表示，當下記憶體漲價對汽車行業是巨大的壓力，雷軍也在1月直播中，提到新款小米SU7價格時曾說：「現在記憶體漲價是按季在漲的，上季漲了40%至50%，據說第1季還要繼續漲，按照這個趨勢，今年僅車的記憶體就要漲人民幣幾千元。」

標普全球建議，汽車行業應建立更靈活的供應體系，同時推動晶片標準化以減少特定型號的依賴。對於消費者而言，未來幾年購車時可能會面臨選配減少、等待時間延長乃至價格上漲情況，尤其是高階科技配置車型。

為應對危機，有觀點建議行業可從短長期策略應對：包括鎖定供應、調整配置與成本轉嫁。一些車企已嘗試與晶片廠商簽訂長協，但成效有限；長期則必須加速技術迭代與供應鏈自主化。

