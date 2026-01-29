工業富聯估去年淨利成長54%上看1,610億元 鴻海振奮

經濟日報／ 記者吳凱中林宸誼／綜合報導
工業富聯預估去年淨利成長54%，上看1,610億元。 取自工業富聯官網
工業富聯預估去年淨利成長54%，上看1,610億元。 取自工業富聯官網

鴻海集團（2317）旗下工業富聯（FII）昨（28）日發布2025年度業績預增公告，預計全年淨利為人民幣351億元到357億元（新台幣1,583-1,610億元），年增51%至54%，超出市場預期，主因受到雲計算業務持續強勁增長。工業富聯是鴻海重要轉投資，其獲利比預期強勁，意味鴻海財報也將報喜。

關於業績預增的主因，工業富聯公告顯示，旗下雲端運算業務持續強勁成長，2025年全年相關營收年增1.8倍；2025年第4季雲端服務商伺服器營收季增超過30%，年成長逾2.5倍。

工業富聯指出，隨著產品結構持續優化，AI伺服器成長動能續強，2025年旗下雲端服務商AI伺服器營收年增逾三倍；2025年第4季雲端服務商AI伺服器營收季增超過50%，年成長逾5.5倍。

通訊及行動網路設備業務方面，工業富聯指出，高速交換機業務在2024年同期高倍數成長的背景下，延續強勁發展動能，實現跨越式成長。 2025年，該公司800G以上高速交換器業務營收年增幅高達13倍。

工業富聯指出，2025年第4季，800G以上高速交換器營收年增超過4.5倍。旗下終端精密機構件業務憑藉成熟的技術儲備與穩定的客戶供應體系，實現經營業績穩步提升，2025年精密機構件出貨量同增雙位數百分比，進一步強化公司多元化業務的發展根基。

鴻海AI業務持續爆發，今年AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%，持續成為推動業績成長的主力產品。

鴻海AI布局持續擴大，其輝達AI伺服器機櫃市占率將由去年的超過四成，首度挑戰五成大關，主要動能來自Meta、Google、甲骨文與微軟等雲端服務供應商（CSP），出貨產品包括上半年的輝達GB300、下半年的Rubin，以及ASIC伺服器等。

