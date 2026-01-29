劍指輝達 天數智芯2027年超車Rubin架構
大陸「國產GPU四小龍」之一、甫在港交所上市的天數智芯近日發布四代架構路線圖，直接以輝達作為對標，預計在2027年其天權架構將超越輝達Rubin。
天數智芯發布四代架構路線圖，完全以輝達作為目標：2025年推出的天樞架構已超越輝達Hopper；2026年天璇架構對標輝達Blackwell，緊接著天璣架構超越輝達Blackwell；2027年天權架構將超越輝達Rubin。
天數智芯為大陸最早投身通用GPU領域的公司之一，且是首家實現7奈米GPGPU量產企業，並以「通用GPU量產先鋒」為其競爭優勢，其核心團隊具備AMD技術背景，主要產品涵蓋天垓（訓練）及智鎧（推理）系列，覆蓋通用計算、AI訓練推理等多元場景。
國產GPU四小龍各有聚焦：摩爾線程堅持圖形渲染與AI計算雙線並行；沐曦打造通用GPU體系；壁仞科技專注高端通用GPU。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言