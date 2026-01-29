劍指輝達 天數智芯2027年超車Rubin架構

大陸「國產GPU四小龍」之一、甫在港交所上市的天數智芯近日發布四代架構路線圖，直接以輝達作為對標，預計在2027年其天權架構將超越輝達Rubin。

天數智芯發布四代架構路線圖，完全以輝達作為目標：2025年推出的天樞架構已超越輝達Hopper；2026年天璇架構對標輝達Blackwell，緊接著天璣架構超越輝達Blackwell；2027年天權架構將超越輝達Rubin。

天數智芯為大陸最早投身通用GPU領域的公司之一，且是首家實現7奈米GPGPU量產企業，並以「通用GPU量產先鋒」為其競爭優勢，其核心團隊具備AMD技術背景，主要產品涵蓋天垓（訓練）及智鎧（推理）系列，覆蓋通用計算、AI訓練推理等多元場景。

國產GPU四小龍各有聚焦：摩爾線程堅持圖形渲染與AI計算雙線並行；沐曦打造通用GPU體系；壁仞科技專注高端通用GPU。