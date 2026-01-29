陸AI晶片出貨大爆發 華為、百度領軍 逾九家數量超過1萬顆

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸國產資料中心AI晶片自主化進程正加速，包括華為昇騰 。 新華社
在美國嚴格的晶片出口管制逼迫下，大陸本土AI晶片業者出貨量達「萬卡（萬顆）」的企業批量出現，代表這一輪「產業試錯」開始邁向「規模化交付驗證」階段。大陸業內普遍認為，2026-2027年大陸將迎來更多國產AI晶片上市和出貨量爆發。

大陸國產資料中心AI晶片自主化進程正加速，包括華為昇騰、百度昆侖芯等背靠科技大廠的企業，以及寒武紀、沐曦、天數智芯、燧原科技等AI晶片上市和即將上市企業，甚至曦望、清微智慧等仍在創業階段的非上市公司，至少有九家大陸AI晶片公司的出貨量或訂單量已超過1萬卡。

財經雜誌報導，大陸國產推理AI晶片單價目前約在人民幣3萬到20萬元不等。出貨量或訂單量達到萬顆規模，代表國產AI晶片的性能、穩定性具備一定市場認可度。

華為昇騰、百度昆侖芯是出貨規模最大的國產AI晶片。它們背靠大型科技公司，有穩定的客戶。此外，華為昇騰、百度昆侖芯性能表現突出，甚至已被用於部分模型訓練場景。

國際市場調研機構IDC數據顯示，2025下半年國產AI晶片中，華為昇騰市占位居境內第一，百度昆侖芯市占位居境內第二，寒武紀排在第三。

華為昇騰已被用於電信商、科技公司的多個國產「萬卡集群」。百度2025年2月試營運昆侖芯P800「萬卡集群」，並計劃未來持續擴充「萬卡集群」業務量，一批金融、能源、製造等領域大型企業都在採購百度昆侖芯。

寒武紀也是境內出貨量最大的國產AI晶片之一。主要客戶包括境內大型互聯網公司、電信商和金融機構等。

2025下半年到2026年初，沐曦、摩爾線程、天數智芯、燧原科技等AI晶片創業公司先後發布招股書，顯示累積出貨量均已超過萬顆。

包括曦望、清微智慧等仍未上市的國產AI晶片公司出貨量或訂單量，也已經超過萬顆。不過，它們和龍頭國產AI晶片公司的出貨量仍存在明顯差距。

一位地方國企智算技術人士表示，他測試了華為昇騰910B、百度昆侖芯P800、阿里PPU等國產AI晶片的推理性能。百度昆侖芯P800、阿里PPU跑DeepSeek-R1和阿里千問等經過適配優化的模型，Token吞吐效率優於輝達H20；不過，在軟體生態層面，國產AI晶片目前普遍面臨適配慢、適配難的問題。不像輝達的晶片一樣，能被開發者快速適配市面上大部分模型。

百度 規模 客戶

