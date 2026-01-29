發展「綠色底座」 新疆新能源裝機達64%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

截至目前，風光資源豐富的新疆已建成6個千萬千瓦級新能源基地，新能源裝機1.67億千瓦，占全疆電力總裝機的64%。

新華社報導，根據正在召開的新疆維吾爾自治區兩會消息，自治區政府工作報告透露，6個千萬千瓦級新能源基地遍布天山南北，分別是哈密市、昌吉回族自治州、烏魯木齊市、巴音郭楞蒙古自治州、喀什地區和吐魯番市。

特別是哈密市，風區面積達5.16萬平方公里，年日照時數在3170至3380小時之間，是大陸全國日照最充裕的地區之一。大陸「十四五」期間，哈密市新增新能源裝機2324萬千瓦，目前新能源裝機規模位居全疆第一，累計規模突破3700萬千瓦，形成了「新能源為主、多元電源協同互補」的電源結構體系。

隨著新能源裝機規模持續擴大，清潔電力消納能力同步提升。根據新疆電力交易中心有限公司消息，2025年新疆全年綠電交易電量達434.3億千瓦時，較上年增長230%，規模創歷年新高，相當於減少標準煤燃燒1313萬噸，減排二氧化碳3547萬噸，綠色發展成效顯著。

新疆電力交易中心有限公司交易部主任宋學強表示，新能源為新疆經濟發展換上「綠色底座」，能激發出巨大的「綠色」發展動能，推動新疆綠色低碳轉型和高質量發展，也可通過能源發展更好地惠民生、聚人心。

