十五五目標 成都錨定2030年GDP3.2兆人民幣

成都市第十八屆人民代表大會第四次會議28日開幕，成都市政府代市長陳書平作政府工作報告時說，十四五時期成都GDP連跨6個千億級台階，2025年達2.48兆元（人民幣，下同）；十五五期間，成都將錨定2030年GDP3.2兆元目標。

中新社報導，數據顯示，2025年成都經濟韌性與開放活力凸顯：進出口總額超8500億元，光伏太陽能、鋰電出口額分別激增1.5倍、1.1倍，跨境電商交易規模突破1400億元。成都通道平台延伸拓展，國際班列連接133個境外城市；成都航空旅客年吞吐量突破9000萬人次。

報告顯示，十四五期間成都全球創新指數從第47位躍升至第24位，中國大陸西部首個國家實驗室建成投用，大科學裝置加快建設，磁浮飛行風洞正式開工，新一代人造太陽「中國環流三號」實現「雙億度」突破。

產業升級方面成效顯著，成都新增5個國家先進製造業集群，裝備製造躋身兆級產業，高新技術產業營收增長1.4倍，新型顯示等產業鏈規模突破千億，「成都造」電影《哪吒2》創下多項紀錄。

面向十五五，《成都市國民經濟和社會發展第十五個五年規畫綱要草案》提出，成都將堅持「創新驅動、開放引領、科產融合、強縣活區」發展戰略，聚焦「五中心五地」發展定位，到2030年基本建成踐行新發展理念的公園城市示範區，加快建設具有全球影響力和美譽度的社會主義現代化國際大都市。