山東智能產業 力爭今年破2000億人民幣

山東省第十四屆人民代表大會第四次會議27日在濟南開幕。山東省政府工作報告提出，2026年，該省力爭機器人和智能裝備產業規模突破2000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，山東省省長周乃翔在作政府工作報告時表示，該省將做強濟南、青島、淄博、濟寧4大機器人產業基地，建設具身智能機器人訓練場體系。

2026年，山東將支持嶗山實驗室等重大平台發揮作用，布局實施「人工智能+科學研究」重大基礎研究項目，加快深地探測、電磁橇等大科學裝置預研建設，聚焦工業母機、智能晶片、新型儲能等領域，布局一批重大關鍵技術項目。同時，還將加強與長三角、粵港澳大灣區在具身智能、低空經濟、科技服務等領域精準對接合作。

周乃翔表示，2026年，山東將推動新能源汽車產業提質擴量，力爭產量突破120萬輛。

周乃翔說，推動煙台東方航天港融入國家商業航天布局，支持濟南、青島、泰安等市推進火箭、衛星製造、航天配套等重大項目；聚焦深海空天、生物製造、腦機接口、量子科技等領域。

作為經濟大省，新舊動能轉換是山東發展的重中之重。為前瞻布局，該省將加強尖端技術跟蹤識別，建立未來產業多元投入增長機制，集中要素資源打造高端裝備、資訊技術服務、新能源、新材料等4個兆級新興支柱產業，壯大人工智能、生物醫藥、新能源汽車、航空航天與低空經濟等4個千億級新興潛力產業。

2025年，山東人工智能核心產業營收超過1200億元，規上工業企業數位化轉型覆蓋率超過95%。2026年，該省力爭規上高新技術企業達1.8萬家。