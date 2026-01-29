今年大陸經濟增長 高盛樂觀估4.8%

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
高盛首席中國經濟學家閃輝指出，對今年大陸經濟看法較為正面，主要是由於對大陸今年出口前景樂觀。圖為山東煙台港工作人員將出口塞內加爾的卡車裝入貨輪。（新華社）
高盛首席中國經濟學家閃輝指出，對今年大陸經濟看法較為正面，主要是由於對大陸今年出口前景樂觀。圖為山東煙台港工作人員將出口塞內加爾的卡車裝入貨輪。（新華社）

高盛對中國大陸今年全年經濟增長預測為4.8%，較市場預期的4.5%略為樂觀。高盛首席中國經濟學家閃輝指出，對今年大陸經濟看法較為正面，主要是由於對大陸今年出口前景樂觀，以及大陸的財政與貨幣政策仍然寬鬆。

香港明報28日報導，閃輝預計，大陸2026至2028年間出口量每年可有5%至6%增長，主要受惠於大陸產品競爭力提升，以及在稀土及產業鏈關鍵環節具備優勢。她也指出，大陸在美國進口中的占比，已由加入世貿後的高峰逾2成，去年回落至目前不足1成，反映出口需加快拓展非美市場。

至於如何看待大陸房市，閃輝指出，房地產新開工數量自高峰後持續下滑，現在基本上回落至2000年代初水準，短期內未見明確底部。然而她認為，房地產對經濟的拖累正在逐步減輕。過去2年，房地產每年或拖累GDP增長約2個百分點，但預料2026年拖累幅度將收窄至約1.5個百分點。

政策層面上，高盛預測人行（大陸央行）今年將2度減息，每次10個基點；財政方面，廣義財政赤字估相當於GDP約1.2個百分點。

香港信報指，關稅方面，閃輝認為，對大陸出口影響最大的關稅，可能是多國共同實施的協作關稅（coordinated tariff），但現在國際地緣政治發展較複雜，讓協作關稅難以在大陸發生。

另她指出，大陸有很多出口都不是消費品，而是屬於在海外設廠生產時會用到的中間財或資本財。鑑於透過海外設廠的方式「出海」，對其他國家經濟有帶動作用，她相信大陸的出口未來具一定可持續性。

物價方面，高盛預測大陸今年的工業生產者出廠價格指數（PPI），會由去年的負2.6%，改善至今年的負0.7%，因受惠於去年的低基數效應，及一系列「反內捲」措施，且今年底至明年初更有機會由負轉正；居民消費物價指數則可望由去年的零增長，加速增長至今年的0.6%。

