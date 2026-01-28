快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

工業富聯去年淨利增長超50% AI伺服器Q4營收大增5.5倍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
工業富聯28日發布公告稱，受到雲計算業務持續強勁增長，預計2025年第4季度淨利潤人民幣126億元到132億元，年增56%到63%。其中雲服務商AI伺服器營收年增超5.5倍。圖／取自工業富聯官網
工業富聯28日發布公告稱，受到雲計算業務持續強勁增長，預計2025年第4季度淨利潤人民幣126億元到132億元，年增56%到63%。其中雲服務商AI伺服器營收年增超5.5倍。圖／取自工業富聯官網

鴻海集團旗下在A股上市公司工業富聯28日發布公告稱，受到雲計算業務持續強勁增長，預計2025年第4季度淨利潤人民幣126億元到132億元，年增56%到63%。其中雲服務商AI伺服器營收年增超5.5倍。

公告提到，預計2025年全年淨利潤人民幣351億元到357億元，年增51%到54%。

通信及移動網路設備業務方面，2025年，公司800G以上高速交換機業務營入年增高達13倍；2025年第4季，800G以上高速交換機營收年增超4.5倍。

2025年，公司雲服務商AI伺服器營收年增超3倍；2025年第4季，雲服務商AI伺服器營收年增超5.5倍。

工業富聯曾於2025年10月29日，發布2025年三季度報告，受益於AI業務的強勁增長，第3季營收達人民幣2431.7億元，年增42.81%；淨利潤單季度首次突破人民幣100億元，達人民幣103.7億元，年增62.04%，均創下單季度歷史新高。

2025年前三季度，工業富聯營收人民幣6039.3億元，年增38.4%；淨利潤人民幣224.8億元，年增48.5%，均已接近2024年全年水準。

工業富聯成立於2015年3月6日，2018年6月8日在上交所上市，總部位於廣東省深圳市，法定代表人鄭弘孟。公司主營業務涵蓋雲計算、通信網路及移動網路設備、工業互聯網。業務覆蓋大陸、台灣、美國、新加坡、捷克等。

延伸閱讀

2025十大代銷 海悅第一、這代銷靠一案進榜

十大代銷出爐 這代銷靠一案首度進榜

2025年10大代銷曝！海悅穩坐冠軍 這代銷靠一案首度進榜

受益高速運算伺服器等需求 滬電股份2025年淨利潤年增逾47%

相關新聞

工業富聯去年淨利增長超50% AI伺服器Q4營收大增5.5倍

鴻海集團旗下在A股上市公司工業富聯28日發布公告稱，受到雲計算業務持續強勁增長，預計2025年第4季度淨利潤人民幣126...

港媒：深圳1家珠寶公司「爆雷」涉逾百億人民幣 千人堵門討錢

有深圳商家在近日黃金價格高漲下，以高價收購黃金進行「黃金對賭」，港媒報導，1間黃金珠寶店「傑我睿」疑似「爆雷」，涉款逾百...

人民幣兌美元匯率中間價升至6.9755 創32個月新高

人民幣兌美元中間價今天升至6.9755，較前一天上升103點，創32個月以來新高。在岸、離岸人民幣兌美元匯率今天也雙雙升...

高盛估大陸出口未來3年年均增5至6% 房市仍未見底

高盛對中國大陸今年全年經濟增長預測為4.8%，較市場預期的4.5%略為樂觀。高盛首席中國經濟學家閃輝指出，對今年中國經濟...

馬雲：AI時代的教育不是記得更多 是讓1千個學生提出1萬個好問題

大陸科技巨頭阿里巴巴創始人馬雲認為，人工智慧（AI）時代的教育不在於讓孩子記得更多，而在於培養他們的創造力，「讓1千個學...

反內卷奏效 中去年工業利潤年增0.6% 4年來首成長

中國國家統計局27日發布，2025年中國全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7.4兆元（約1兆美元），比前1年增長0....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。