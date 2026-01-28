聽新聞
工業富聯去年淨利增長超50% AI伺服器Q4營收大增5.5倍
鴻海集團旗下在A股上市公司工業富聯28日發布公告稱，受到雲計算業務持續強勁增長，預計2025年第4季度淨利潤人民幣126億元到132億元，年增56%到63%。其中雲服務商AI伺服器營收年增超5.5倍。
公告提到，預計2025年全年淨利潤人民幣351億元到357億元，年增51%到54%。
通信及移動網路設備業務方面，2025年，公司800G以上高速交換機業務營入年增高達13倍；2025年第4季，800G以上高速交換機營收年增超4.5倍。
2025年，公司雲服務商AI伺服器營收年增超3倍；2025年第4季，雲服務商AI伺服器營收年增超5.5倍。
工業富聯曾於2025年10月29日，發布2025年三季度報告，受益於AI業務的強勁增長，第3季營收達人民幣2431.7億元，年增42.81%；淨利潤單季度首次突破人民幣100億元，達人民幣103.7億元，年增62.04%，均創下單季度歷史新高。
2025年前三季度，工業富聯營收人民幣6039.3億元，年增38.4%；淨利潤人民幣224.8億元，年增48.5%，均已接近2024年全年水準。
工業富聯成立於2015年3月6日，2018年6月8日在上交所上市，總部位於廣東省深圳市，法定代表人鄭弘孟。公司主營業務涵蓋雲計算、通信網路及移動網路設備、工業互聯網。業務覆蓋大陸、台灣、美國、新加坡、捷克等。
