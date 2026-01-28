快訊

暫時吃不到了…淡水50年老店「文化阿給」暫時歇業 朝聖「周杰倫套餐」要快

經典賽／東京直播派對5千張門票秒殺 蔡其昌：逼會長再租一顆蛋？

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

聽新聞
0:00 / 0:00

為進行調查？1月初才退休 萬科前董事會主席郁亮疑失聯半個多月

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在1月8日因屆齡退休的萬科集團前董事會主席郁亮，陸媒指疑已失聯半個多月。（中新社資料照）
在1月8日因屆齡退休的萬科集團前董事會主席郁亮，陸媒指疑已失聯半個多月。（中新社資料照）

大陸房地產巨頭萬科前董事會主席郁亮疑似失聯已約半個月。據觀察者網、財新網28日報導。此前，萬科在8日發布公告稱，因到齡退休，郁亮當天向公司董事會提交了書面辭職報告，申請辭去公司董事、執行副總裁職務。辭去有關職務後，郁亮將不再擔任公司任何職務。

觀察者網報導，在郁亮公開宣布辭職當天，市場反應就頗為微妙。就在他傳出失聯前不久，地產行業內就有傳言稱，郁亮的退休安排是為了更好地進行調查。報導沒有說明調查的具體內容，也沒披露是哪個單位調查。

郁亮1965年出生、畢業於北京大學，1990年加入萬科，當時這家企業正處於從貿易公司向房地產開發商轉型的早期階段；2017年，在創始人王石因股權紛爭卸任後，郁亮接任萬科董事會主席，被視為王石之後的「接班人」。

彭博先前報導，去年1月，郁亮辭去了董事會主席職務，當時萬科最大股東深鐵集團介入公司事務。

據每日經濟新聞，萬科內部有1種說法，早在2025年初，郁亮轉任執行副總裁時，本想辭任所有職務，但被挽留了下來。

另據路透27日報導，萬科再次獲得債券持有人同意，推遲2筆人民幣債券的部分償付，為萬科在今年第1季度爭取了喘息空間，並在北京方面的協助下繼續推進其他債務談判。萬科目前揹負約500億美元的高額債務，並在大陸一線城市擁有大量項目；一旦發生違約可能打擊購房者信心，並對整體經濟產生連鎖衝擊。

房地產 退休

延伸閱讀

港政制局長曾國衛健康抱恙辭職 特首無計畫再變動司局長

黃仁勳28日現身深圳輝達樓下 陸媒指「周邊經濟鏈」浮現

2月除息懶人包／00984B配息9.1％奪冠！00940、00939也入列…最後買進日看這天

華府智庫學者：台灣以「走後門」方式操縱貨幣

相關新聞

上海豫園燈會 6區1體亮36天

隨著農曆新年將至，26日迎來「臘八節」，俗話說「過了臘八就是年」。同日，2026上海豫園燈會亮燈，今年以「回家過年」為主...

號稱「中國性商第一人」 大陸網紅周媛被官方調查

號稱為「中國性商第一人」的網紅周媛，對外教導如何吸引人的功夫，近期相關言論屢屢受到關注，而大陸媒體指出，周媛已被官方進行...

【即時短評】「美國斬殺線」爆火後輿論失控 中共官媒出手糾錯

從去年十二月迄今，在中國大陸的社群平台上最爆火的影片博主叫「牢Ａ」（大陸B站影片主「斯奎奇大王」，網友暱稱為牢Ａ）。他是...

施凱爾一行前晚抵北京雲南餐廳用餐 主廚：訪華團140人全員用筷子

據央視旗下《玉淵譚天》報導，英國首相施凱爾訪陸行程開啟的第一晚，在北京的一家雲南菜館用餐。玉淵譚天譚主獨家聯絡餐廳主廚，...

陸1月全國平均降水量較常年大減65.1% 福建已達重旱

中國氣象局29日舉行記者會說明1月大陸全國天氣氣候特徵和2月氣候趨勢預測。大陸國家氣象中心副主任黃卓表示，1月1日至27...

香港邵逸夫獎20多年來首度新增獎項：計算機科學獎

香港邵逸夫獎設立20多年來，首度增設獎項，新增獎項將授予變革性領域計算機科學界，有開創性突破者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。