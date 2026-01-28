港媒：深圳1家珠寶公司爆雷 涉逾百億人民幣 千人堵門討錢

有深圳商家在近日黃金價格高漲下，以高價收購黃金進行「黃金對賭」，港媒報導，1間黃金珠寶店「傑我睿」疑似「爆雷」，涉款逾百億元（人民幣，單位下同），逾十萬客戶蒙受損失。另有消費者在社群平台爆料，近期在深圳市水貝珠寶市場遭遇有組織、模式化的詐騙，受害者遍及全大陸。

星島日報報導，28日早上，深圳羅湖區工作專班發通報，指針對近日「傑我睿」珠寶被指經營異常，深圳已第一時間組成專班介入，督促企業履行主體責任。目前，傑我睿負責人及核心管理人員均在崗，積極開展與投資人溝通、資產梳理和兌付等工作。

消息指出，對於針對「傑我睿」的維權行動已持續多日。報導稱，26日有投資者坐在地上痛哭表示，自己於19日投入的70多萬元資金至今無法追回，她表示自己為「白銀級」，但相關承諾並未兌現。其家庭損失慘重，除本人被騙70多萬元外，其子女被騙資金高達455萬元。

在社交平台上，有人貼出1封公開信，其指單單這家黃金珠寶店便涉款133億元，涉及15萬個家庭。公開信指，近日因「傑我睿」的「爆雷」陷入輿論漩渦。從線上小程序驟停、線下網點被上千人圍堵，到「每天僅能提1克黃金」的荒誕限制，再到被律師揭露「以實物之名行金融對賭之實」的隱秘操作，看似由白銀暴漲引發的擠兌危機，實則是精心包裝的風險騙局。

另據第一財經報導，近日，傑我睿名下的「傑我睿珠寶」及多個關聯的線上平台 「龍冶金」、「金城金世界」（以下統稱「傑我睿線上平台」），均出現兌付困難，波及眾多投資者。

「企查查」顯示，傑我睿成立於2014年，主營業務為有色金屬及礦石批發。該公司原為水貝地區黃金原料交易商，從上游供貨方採購、回收黃金原料，向下游小商戶供貨。多名投資者稱，自1月20日起，傑我睿線上平台就已無法正常提現。

1月24日，平台負責人張某曾通過影片安撫投資者，稱以「官方小程序首頁彈窗為準」。次日，傑我睿公告稱，已主動申請政府部門對全部資產進行監管，並強調資產未被轉移，並將每日兌付金額限定為1克黃金或等值500元現金，具體處置方案仍需協商，預計需7至15天方可處理。

據部分前往現場的投資者透露，傑我睿方面目前給出的解決方案分2種：一是接受本金按2折一次性兌付，可較快結清；二是按12期兌付，但本金按4折計算。該方案中的「本金」，僅指投資者直接充值的金額，不包括之前寄售、回收貴金屬等所涉資產，即相關實物黃金、白銀可能無法納入兌付範圍。

據報導，截至26日下午3時，各地投資者在傑我睿線上平台的未結清餘額合計高達133.92億元，投資者來自廣東、福建、山西、江西、安徽等11個省份。