高盛估大陸出口未來3年年均增5至6% 房市仍未見底

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
人民銀行總行大樓。（新華社）
人民銀行總行大樓。（新華社）

高盛對中國大陸今年全年經濟增長預測為4.8%，較市場預期的4.5%略為樂觀。高盛首席中國經濟學家閃輝指出，對今年中國經濟看法較為正面，主要是由於對中國今年出口前景樂觀，以及中國的財政與貨幣政策仍然寬鬆。

明報28日報導，閃輝預計，中國大陸2026至2028年間出口量每年可錄得5%至6%增長，主要受惠於中國產品競爭力提升，以及在稀土及產業鏈關鍵環節具備優勢。她也指出，中國在美國進口中的占比，已由加入世貿後的高峰逾2成，去年回落至目前不足1成，反映出口需加快拓展非美市場。 

至於看待大陸房市，閃輝指出，房地產新開工數量自高峰後持續下滑，現在基本上回落至2000年代初水準，短期內未見明確底部。然而她認為，房地產對經濟的拖累正在逐步減輕。過去2年，房地產每年或拖累GDP增長約2個百分點，但預料2026年拖累幅度將收窄至約1.5個百分點。

政策層面上，高盛預測人行今年將2度減息，每次10個基點；財政方面，廣義財政赤字估相當於GDP約1.2個百分點。

香港信報指，關稅方面，閃輝認為，對中國出口影響最大的關稅，可能是多國共同實施的協作關稅（coordinated tariff），但現在國際地緣政治發展較複雜，讓協作關稅難以在中國身上發生。

另外她指出，中國本身有很多出口都不是消費品，而是屬於在海外設廠生產時會用到的中間財或資本財。鑑於透過海外設廠的方式「出海」，對其他國家經濟有帶動作用，她相信中國的出口未來具一定可持續性。

物價方面，高盛預測中國今年的工業生產者出廠價格指數（PPI），會由去年的負2.6%改善至今年的負0.7%，因受惠於去年的低基數效應，及一系列「反內捲」措施，且今年底至明年初更有機會由負轉正；居民消費物價指數則可望由去年的零增長，加速至今年的0.6%。

高盛 房地產

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

路透28日引述2名知情人士報導，中國大陸已批准進口首批輝達H200人工智慧（AI）晶片，這標誌著中國在權衡AI需求與推動...

馬雲：AI時代的教育不是記得更多 是讓1千個學生提出1萬個好問題

大陸科技巨頭阿里巴巴創始人馬雲認為，人工智慧（AI）時代的教育不在於讓孩子記得更多，而在於培養他們的創造力，「讓1千個學...

黃仁勳28日現身深圳輝達樓下 陸媒指「周邊經濟鏈」浮現

訪問中國大陸的輝達執行長黃仁勳，28日出現在位於深圳市南山區的輝達（陸稱英偉達）公司，身穿黑色夾克和黑色褲子。上午先是參...

人民幣兌美元匯率中間價升至6.9755 創32個月新高

人民幣兌美元中間價今天升至6.9755，較前一天上升103點，創32個月以來新高。在岸、離岸人民幣兌美元匯率今天也雙雙升...

反內卷奏效 中去年工業利潤年增0.6% 4年來首成長

中國國家統計局27日發布，2025年中國全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7.4兆元（約1兆美元），比前1年增長0....

