馬雲：AI時代的教育不是記得更多 是讓1千個學生提出1萬個好問題

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸科技巨頭阿里巴巴創始人馬雲。（中新社資料照）
大陸科技巨頭阿里巴巴創始人馬雲。（中新社資料照）

大陸科技巨頭阿里巴巴創始人雲認為，人工智慧（AI）時代的教育不在於讓孩子記得更多，而在於培養他們的創造力，「讓1千個學生學會提出1萬個不同的好問題。」

馬雲公益基金會官方微信公眾號27日發文稱，馬雲近日在線參加馬雲公益基金會「臘八之約」活動，期間分享了一些他對AI的思考。

馬雲說，AI對鄉村教育是一個挑戰，但更是一個回歸教育本身的機會。「AI時代，不要再猶豫用不用AI，而是怎麼教我們的孩子去用好AI。有了AI，我們的教育，不再是讓孩子去和AI比拼計算和記憶，而是讓孩子保持好奇，好奇心才是算力的源泉。因為AI時代的鴻溝其實不是技術的鴻溝，而是好奇心、想像力、創造力、判斷力和協同能力的鴻溝。」

馬雲還說：「AI時代，未來我們的教育不是讓孩子背得更多，記得更多，而是讓他們想得更有趣，想得更有創意，想得更加獨特。AI時代，我們的教育不是讓一千個學生給出同樣一個正確的答案，而是讓一千個學生學會提出一萬個不同的好問題。」

馬雲公益基金會官網顯示，基金會是馬雲於2014年12月15日發起並捐贈成立，在教育、醫療環保、企業家精神和女性領導力等多個領域開展公益實踐。基金會重點關注教育領域，成立伊始就啟動鄉村教育計畫，相繼實施了鄉村教師計畫、鄉村校長計畫、鄉村寄宿制學校計劃等一系列公益項目。

公益

