路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
市場傳出大陸已批准進口首批輝達H200人工智慧（AI）晶片，消息人士稱，此次批准涵蓋數十萬顆H200晶片，並且是在輝達首席執行官黃仁勳本周訪問大陸期間作出的。這代表大陸在權衡AI需求與推動本土產業發展之間，立場出現了轉變。

路透報導， 一名消息人士說，首批審批主要分配給三家大陸大型互聯網公司，其他企業目前正排隊等待後續審批。

彭博先前也引述匿名知情人士稱，大陸監管機構近日已原則性批准了阿里巴巴、騰訊及字節跳動，進入下一階段的H200晶片採購準備程序，允許企業就採購數量等具體細節展開討論。作為審批條件之一，北京將鼓勵相關企業採購一定比例的國產晶片，但具體比例尚未明確。

H200屬於輝達上一代Hopper系列，在AI領域仍被廣泛採用，儘管公司推出更新的Blackwell系列取代Hopper。輝達目前主要聚焦生產Blackwell及即將上市的Rubin系列，使得H200供應相對吃緊。

美國總統川普於1 月13日核准輝達AI晶片H200 ，在「有條件審查」機制下出口大陸。此舉被市場視為美中科技對抗進入新階段的「重啟鍵」，象徵華盛頓正嘗試在國安防線與美商利益之間，重新校準戰略平衡。

