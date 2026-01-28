黃仁勳28日現身深圳輝達樓下 陸媒指「周邊經濟鏈」浮現

訪問中國大陸的輝達執行長黃仁勳，28日出現在位於深圳市南山區的輝達（陸稱英偉達）公司，身穿黑色夾克和黑色褲子。上午先是參加完輝達深圳公司的活動後，於中午12時左右下樓，與現場人群互動並簽名，隨後黃仁勳乘車離開。

據陸媒證券時報，在黃仁勳訪陸期間，1條隱秘的「周邊經濟鏈」也悄然浮現。已有賣家在網上以2.5萬元（人民幣，單位下同）兜售「合影機會」、99,999元兜售「簽名紅包」，黃仁勳大陸行正在成為一部分人的「致富手段」。

證券時報也報導，本次大陸行，黃仁勳已經陸續到訪上海、北京、深圳3大城市，他分別參加了3地分公司舉辦的新年活動，並參與面向核心供應商的答謝活動。除了參加年會外，本次大陸行的主題是「逛吃」。在上海，黃仁勳出席了公司年會並到菜市場買菜；在北京，他打卡了北京王府中環半山腰品嘗雲南菜；在深圳，他吃了八合里牛肉火鍋。

先前在27日晚，黃仁勳現身深圳八合里潮汕鮮牛肉火鍋領展中心城店，與6位朋友一起吃了800多元的牛肉火鍋，並與店員合影。

吃了牛肉火鍋之後，黃仁勳誇讚深圳的牛肉「很新鮮，很好吃」，並在3個餐盤上進行了簽名留念。八合里店員28日表示，「黃仁勳昨天點了牛骨清湯鍋底，還有匙肉、肥牛等招牌菜。這個點我們剛營業，暫時還沒有感受到『芯片大佬』帶來的熱度，中午可能人會更多一些，已經有不少打電話來問黃仁勳『同款菜』的顧客了。」

「逛吃」正是黃仁勳本次大陸行的主題。先前在24日黃仁勳曾現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場。 1位當時正在菜市場買菜的消費者表示，黃仁勳當時逛了多家水果攤、糕點鋪，邊逛邊跟大家聊天，嘗了攤主們的醬牛肉和水果，還在「好好栗王」的店裡買了糖葫蘆和栗子，給大約3家商戶發了有親筆簽名的600元大紅包。

黃仁勳25日則現身北京王府中環，在半山腰雲南菜用餐，用餐期間還與現場就餐人員合影。1位工作人員表示，「這次到訪黃仁勳沒有提前預定，跟普通客人一樣排隊進來吃飯，全程都沒有特殊安排。感覺大佬態度溫和，很接地氣。他來吃過之後，我們立馬就上線了400多塊的同款『首富菜單』。」

從23日抵達上海來算，本次黃仁勳在大陸的行程已經步入第6天。和往年的高調不同，本次黃仁勳赴陸並未安排媒體採訪，在涉及產品和業務方面相對「靜默」，而是以友善姿態在商場、菜市場和街頭「吃吃喝喝」。

奧優國際董事長張玥指出，這次黃仁勳來華在業務方面相對「靜默」，背後是輝達達在大陸市場面臨晶片出口管制等挑戰，保持「靜默」將減少業務層面的敏感討論。

廣州眺遠行銷諮詢IP事業部總經理高承飛認為，黃仁勳「逛吃」這種接地氣的方式，有助於拉近與普通消費者和基層員工的距離，展現企業高管的親和力，傳遞出輝達對大陸市場的尊重和融入意願。在當前國際環境下，這種「友善姿態」也有助於提升輝達在大陸市場的品牌形象，緩解外部壓力，為未來的業務拓展營造良好的輿論氛圍。

蘇商銀行特約研究員武澤偉表示，黃仁勳以逛菜市場、吃火鍋等「逛吃」行為作為大陸行主題，是一種精心設計、意在言外的戰略溝通。透過具有煙火氣和親和力的個人化姿態，來替代無法高調進行的正式商業表態。這不僅能傳遞輝達珍視、融入大陸市場的誠意，鞏固與大陸生態的「情感連接」，也巧妙地規避了直接談論敏感業務的壓力。

在黃仁勳大陸行的煙火氣之下，也隱藏著隱秘的周邊產業鏈。26日黃仁勳尚未到深圳時，在小紅書等平台上，已有人在以2.5萬元的價格兜售「黃仁勳深圳合影機會」，賣家指出，黃仁勳27日會到深圳，並且只要先付款，就能以「最穩的管道」安排跟黃仁勳合影。

該賣家還表示，黃仁勳到深圳的「時間和地點都是不對外公布的」，但他們有管道可以提前掌握，並且策劃安排合影流程。當被問及管道具體是什麼時，賣家表示「這個不能說，但絕對能合上影」。

除了2.5萬元的「合影機會」，在閒魚等二手平台，還有賣黃仁勳上海之行發的「親筆簽名紅包」，標價99,999元，還標註「黃仁勳本人親送+親筆簽名紅包，全新未用！純一手原版，科技圈頂流稀缺周邊，簽名保真，不管是收藏擺櫃、科技迷珍藏，還是當作特色藏品都超有價值，手慢無！」