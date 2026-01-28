黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

快訊

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

動物集體暴斃竟是空拍機投毒！農場怒批不可饒恕：一定替動物討公道

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
輝達行政總裁黃仁勳昨晚現身深圳福田CBD，光顧牛肉火鍋店打邊爐，7人共花人民幣800多元。黃仁勳用餐後更大讚深圳的牛肉「很新鮮，很好吃。」（圖／取自深圳特區報）
路透28日引述2名知情人士報導，中國大陸已批准進口首批輝達H200人工智慧（AI）晶片，這標誌著中國在權衡AI需求與推動本土產業發展之間，立場出現了轉變。

消息人士稱，此次批准涵蓋數十萬顆H200晶片，並且是在輝達首席執行官黃仁勳本周訪問中國期間作出的。

1名消息人士說，首批審批主要分配給3家中國大型網路公司，其它企業目前正排隊等待後續審批。消息人士拒絕透露首批獲批企業的名稱。

黃仁勳上星期五（1月23日）下午抵達上海，首站前往輝達位於上海張江的新辦公室，與員工交流並回應多項內部關切，但未提及H200晶片事宜。他隔天下午現身上海陸家嘴乳山路錦德菜市場，與民眾親切互動，晚間出席輝達上海年會活動。

黃仁勳此次訪陸行程與去年初安排基本一致，主要行程包括出席上海、北京及深圳分公司的新年晚會，以及供應商的答謝活動。

彭博稍早也引述匿名知情人士稱，中國大陸監管機構近日已原則性批准了阿里巴巴、騰訊及字節跳動進入下一階段的H200晶片採購準備程序，允許企業就採購數量等具體細節展開討論。作為審批條件之一，北京將鼓勵相關企業採購一定比例的國產晶片，但具體比率尚未明確。

