陸補助「不保留骨灰、不留墳頭」樹葬等生態安葬 並明確3項收費項目

中國大陸3部門發佈殯葬新政策，規定各地對樹葬等不保留骨灰、以及土葬區遺體深埋不留墳頭等生態安葬給予適當獎勵和補助。

大陸國家發展改革委官網消息，發改委、民政部和財政部27日發布關於進一步完善殯葬服務收費政策的通知。其中提到，各地對樹葬等不保留骨灰和土葬區遺體深埋不留墳頭等生態安葬按規定給予適當獎補。因安葬成本過高確需收費的，可適當收取生態安葬費。

據大陸國家發改委負責官員表示，上述《通知》的推出，旨在加強殯葬服務收費監管，有效規範收費秩序，切實減輕群眾喪葬負擔，更好滿足「逝有所安」需求。

《通知》明確，對殯儀服務，區分基礎項目和非基礎項目，實行不同的收費管理方式；對安葬服務，明確收費項目僅限於墓位（格位）使用費、維護管理費、生態安葬費3項，殯葬服務機構不得收取其他與安葬相關的費用。

大陸官方1月7日推出新修訂的《殯葬管理條例》，整治長久以來存在的「天價」喪葬費等殯葬行業亂象。