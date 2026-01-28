2026中國經濟 專家：出口貢獻度下降內需更重要

快訊

中央社／ 台北28日電

中國社會科學院金融研究所主辦一場發表會。專家表示，中國去年貿易順差達1.18兆美元，考慮高基數與貿易保護主義等影響，推估今年出口對經濟貢獻度將下降，擴大內需更為關鍵。

中國社會科學院金融研究所28日透過新聞稿表示，「中國宏觀金融分析」2025年第4季報告發表會日前在北京舉行，報告主題為「推動中國經濟持續向新向好」，多名經濟領域專家學者出席。

中國民生銀行首席經濟學家兼研究院院長溫彬表示，中國2026年經濟成長目標設定必須兼顧穩就業與潛在成長速度。中國去年貿易順差達1.18兆美元，創下歷史新高，拉動GDP成長1.6個百分點。

他認為，考慮2025年高基數與持續受到貿易保護主義等影響，推估今年出口對於經濟貢獻度恐將下滑，擴大內需、建設強大國內市場成為拉動經濟成長關鍵。

溫彬從投資、消費、宏觀政策等方面提出建言。他說，投資可聚焦建構現代化產業體系方向，在提高投資效益前提下，將「短期穩成長」與「長期優結構」結合；在消費方面，在不斷升級商品消費背景下，擴大服務消費供給。

他建議，持續加強財政與貨幣政策的協同。在財政政策方面，繼續加大「投資於人」力道，運用好貼息政策，鼓勵和支持民眾擴大消費；在貨幣政策方面，靈活高效運用降準降息等總量政策工具。

中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所所長張友國指出，目前中國經濟圍繞在「效率」、「結構」、「安全」等3個關鍵字。

張友國提到，近年投資效率與投資成長速度同步走低，消費成長動力不足，內需擴大效果有待進一步提升；結構問題在於「供強需弱」，部分產品和服務與民眾需求不完全匹配，內需結構待改善問題更多源於投資下滑。

他強調，中國持續面對外部環境不確定性上升，科技與貿易領域博弈加劇，必須統籌發展與安全，增強經濟體系的韌性和抗風險能力。

