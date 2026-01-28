中國民眾現黃金投資熱 銀行保險箱搶手

快訊

中央社／ 香港28日電

據報導，中國大陸近期出現民眾搶租銀行保險箱的熱潮，原因是民眾投資黃金情緒高漲，需要保險箱儲存。

在全球地緣政治風險攀升之下，黃金價格持續上漲，已突破每盎司5000美元。隨著金價飆漲，大陸民眾也熱衷投資黃金，也因此紛紛租用銀行保險箱，以便儲存黃金。

綜合香港和大陸媒體近日的報導，大陸各銀行的保管箱租賃業務最近持續火爆，以招商銀行深圳總行為例，它的8000多個保險箱已全部租出，目前仍有500至600名客戶排隊等候，但需要5至6年才能成功租用。

中國銀行廣州某支行人士向媒體說，該分行的保險箱已基本爆滿，目前申請租賃需要排隊等候；建設銀行某支行也透露，目前除了最小規格保險箱尚有少量空位外，其餘大規格保險箱已租滿，一箱難求。

據報導，大陸主流銀行的小型保險箱年費普遍在人民幣200至500元（約新台幣900元至2250元）之間，大型保管箱年費則多在1000至3000元不等。

另有陸媒報導，從去年7、8月起，大陸一些銀行就已經沒有空閒的保管箱，原因是金價不斷上漲，推動客戶對保管箱的需求。

一些大陸網友在社交平台留言說，金價漲得厲害，貴重物品不敢放在家裡，只能放銀行保險箱，但經查詢後發現，銀行保險箱已成搶手貨，有空箱的銀行已不多了。

