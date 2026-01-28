受益高速運算伺服器等需求 滬電股份2025年淨利潤年增逾47%

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台商楠梓電（2316）轉投資在A股上市的台資印刷電路板（PCB）「滬電股份」，27日晚間發布2025年度業績快報，受益於高速運算伺服器、人工智慧等新興計算場景對印刷電路板的結構性需求，淨利潤約人民幣38.2億元，年增47.7%；營收人民幣189.4億元，年增42%。（圖／取自澎湃新聞）
台商楠梓電（2316）轉投資在A股上市的台資印刷電路板（PCB）「滬電股份」，27日晚間發布2025年度業績快報，受益於高速運算伺服器、人工智慧等新興計算場景對印刷電路板的結構性需求，淨利潤約人民幣38.2億元，年增47.7%；營收人民幣189.4億元，年增42%。

每日經濟新聞報導，雖然滬電股份2025年淨利潤年增47.7%至人民幣38.2億元，但據Wind金融終端彙編的數據，略遜於機構預期人民幣38.33億元。

據滬電股份2025年第3季財報，前3季淨利潤人民幣27.1億元，據此計算，公司2025年第4季淨利潤人民幣11.05億元，與2025年第3季人民幣10.3億元相比，增長約6.75%。按照約人民幣38.2億元的淨利潤來計算，將創滬電股份A股上市以來的單年新高。不過相比滬電股份2024年71.05%的增速，是顯著下滑。

滬電股份提示稱，業績快報披露的財務資料僅為初步核算數據，雖已經公司內部審計部門審計，但未經會計師事務所審計，與2025年度報告中披露的最終數據可能存在差異。值得注意的是，滬電股份先前並未披露2025年業績預告，因此與前次業績預計不存在差異。

對於2025年業績的增長，滬電股份稱，是受益於高速運算伺服器、人工智慧等新興計算場景對印刷電路板的結構性需求，依託平衡的產品布局，以及深耕多年的中高階產品與量產技術，2025年實現營收與淨利潤的增長。

據Wind金融終端彙編數據，25家機構對滬電股份2025年營收和淨利潤的一致預測分別為約人民幣183.9億元和38.3億元。因此，按照滬電股份公布的業績快報來看，公司2025年營收超出機構一致預測值，但淨利潤略遜於機構一致預測值。

2025年12月上旬，滬電股份公告向港交所呈交了上市申請文件，公司擬將港股上市募集資金，分別用於支持生產基地產能擴張、數據通信及智慧汽車領域高性能PCB研發與前瞻技術創新、戰略性投資併購、營運資金及一般公司用途。

除了滬電股份外，A股還有多家PCB上市公司近期公布2025年業績預告。例如大族數控13日披露的2025年業績預告顯示，預計2025年淨利潤為人民幣7.8億元到8.8億元，年增160.6%到193.8%。

大族數控稱，2025年業績預增的主因是，在全球AI算力中心基礎設施投資持續提升推動下，用於AI伺服器、高速交換機等產品的高多層板及高多層高密度互連（HDI）板需求旺盛，顯著帶動下游PCB製造企業產能擴充的積極性，PCB專用加工設備市場規模大增。

金安國紀22日公告，公司預計2025年淨利潤人民幣2.8億元到3.6億元，年增655.5%到871.4%；預計扣非淨利潤人民幣2.5億元到3.2億元，與上年相比由虧轉盈。

方正證券研報認為，由於換機周期的到來以及AI驅動電子產品更新換代等因素，消費電子類產品市場需求預計未來也將有所反彈，帶動相應PCB市場增長。

長遠來看，5G、物聯網、人工智慧、大數據等新興技術的快速發展，將推動PCB市場需求的持續增長，尤其是在通信設備、汽車電子、消費電子等領域。

