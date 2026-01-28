聽新聞
阿里AI新模型號稱全國最強 性能媲美GPT-5.2、Gemini 3 Pro

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
阿里近日正式發布千問旗艦推理模型「Qwen3-Max-Thinking」，創下數項權威評測全球新紀錄，性能媲美Open AI的GPT-5.2、谷歌的Gemini 3 Pro。 路透

農曆春節近，陸AI模型大戰正酣。阿里近日正式發布千問旗艦推理模型「Qwen3-Max-Thinking」，創下數項權威評測全球新紀錄，性能媲美Open AI的GPT-5.2、谷歌的Gemini 3 Pro，成為迄今為止最接近國際頂尖模型的大陸最強AI大模型。

據悉，Qwen3-Max-Thinking是目前阿里規模最大、能力最強的千問推理模型，其總參數量達兆級別（1T），預訓練數據量高達36T Tokens。通過總參數、強化學習、推理計算的極致規模擴展，新模型實現性能的大幅飛躍。

值得注意的是，此次阿里對推理能力進行升級，目前業界普遍運用推理時計算，只會簡單增加並行推理路徑，重複推導已知結論，耗時且冗長，千問採用的新機制，能對此前推理結果進行「經驗提取」式提煉，並據此進行多輪自我迭代，讓推理性能與效率皆大幅提升。

此外，Qwen3-Max-Thinking大幅增強自主調用工具的原生Agent能力。模型能自主選用搜索、個性化記憶和代碼解釋器等三個核心的Agent工具功能，提供專業水平回答，更合用戶心意、更智能、更流暢；同時，也降低模型幻覺。

全球最大AI開源社區Hugging Face數據顯示，千問系列模型下載量突破十億次，平均每天被下載110萬次，已超越美國Llama，穩居開源大模型全球第一。

推理 Qwen 規模

